Ανοιχτό παρουσιάζεται το θέμα για τον Σκωτσέζο μπακ της Ένωσης για τους Ρέιντζερς μετά και τη δήλωση του προπονητή τους, στην ΑΕΚ περιμένουν πρόταση αγοράς του.

Μετά από σειρά δημοσιευμάτων από τη Σκωτία το ενδιαφέρον της Ρέιντζερς για τον Τζέιμς Πένραϊς επισημοποιήθηκε από... επίσημα χείλη. Ο προπονητής των Προτεσταντών, Ντέρεκ Μακίνες, σε ερώτηση για τον αριστερό μπακ της ΑΕΚ τόνισε πως η μετακίνηση του στην ομάδα του είναι πιθανή, αλλά όχι επίσημη.

Φήμες από το περιβάλλον των Τζερς παρουσιάζουν το θέμα να προχωράει με φόρμουλα για δανεισμό με οψιόν αγοράς, όμως αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει τέτοιο θέμα. Από πλευράς Πρωταθλητών περιμένουν πρόταση για την πώληση του 27χρονου ακραίου οπισθοφύλακα.

Εάν και εφόσον αυτή φτάσει στα γραφεία της ΠΑΕ και κριθεί ικανοποιητική η προσφορά η μεταγραφή θα προχωρήσει, με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα να είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή χρειαστεί να γίνει κίνηση για αριστερό μπακ, ο οποίος θα αποτελεί αναβάθμιση, και θα πλαισιώσει τον Σταύρο Πήλιο.

Από την πλευρά της η ΑΕΚ ξεκαθαρίζει πώς δεν βρίσκεται σε διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή με καμία ομάδα για τον Πένραις και δεν είναι στις προθέσεις της να συζητήσει, εάν προκύψει τέτοια προσφορά μιας και ακόμη δεν υπάρχει καν πρόταση, την παραχώρηση του με δανεισμό σε οποιαδήποτε ομάδα ενδιαφερθεί για κάτι τέτοιο...

Ο Πένραϊς αποκτήθηκε από τη Χαρτς την περασμένη σεζόν και μέτρησε 33 εμφανίσεις στη σεζόν που η Ένωση κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της.