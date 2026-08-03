Παρά τα... κόκκινα του υδράργυρου στο Αγρίνιο, οι φίλοι του Παναιτωλικού έδωσαν δυναμικό παρών στο γήπεδο προκειμένου να παρακολουθήσουν την ανοιχτή προπόνηση της ομάδας και να... πουσάρουν παίκτες και Αναστασίου.

Η Παναιτωλική μέρα που θα συνεχιστεί με το σπουδαίο γεγονός των αποκαλυπτηρίων του αγάλματος του Τίτορμου και θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση των νέων εμφανίσεων, άρχισε με την ανοιχτή προπόνηση στο γήπεδο της ομάδας. Η προετοιμασία του συλλόγου λαμβάνει χώρα καθημερινά στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Emileon, αλλά η συγκεκριμένη προπόνηση της Δευτέρας αποφασίστηκε να έχει άλλα χαρακτηριστικά. Να γίνει στο «κλουβί» και με τις θύρες ανοιχτές για τον κόσμο του Παναιτωλικού ώστε να δει από κοντά τους παίκτες και ιδιαίτερα τα νέα αποκτήματα.

🟡🔵 Οι φίλοι του Παναιτωλικού έδωσαν δυναμικό παρών και αποθέωσαν την ομάδα στην ανοιχτή προπόνηση στο Αγρίνιο pic.twitter.com/vZUcQlVYpf August 3, 2026

Παρά την ζέστη (συνηθισμένη για την εποχή στο Αγρίνιο) ο κόσμος του Τίτορμου ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της ομάδας για να ζήσει ένα απόγευμα και μια νύχτα γεμάτη από Παναιτωλικό. Το παρών ήταν δυναμικό και ιδιαίτερα αυτό των οργανωμένων που με τραγούδια και συνθήματα ξεσήκωσαν τους πάντες, δίνοντας και με μια πρώτη γεύση για το τι θα ακολουθήσει στα δυο πρώτα εντός έδρας ματς της χρονιάς για τη Superleague με Αστέρα Τρίπολης και Καλαμάτα!

Οι παίκτες βγήκαν ο ένας πίσω από τον άλλο στον αγωνιστικό χώρο, όπου βρίσκονταν παιδιά της ακαδημίας με σημαίες του συλλόγου, ενώ στις εξέδρες τα βεγγαλικά και τα καπνογόνα έδωσαν ξεχωριστό χρώμα στην προπόνηση!