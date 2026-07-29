Πιερό: «Έχω προτάσεις, πιστεύω θα ταίριαζα απόλυτα στη La Liga»

Ο Φραντζί Πιερό σε συνέντευξη του στη «Sport» αναφέρθηκε στο μέλλον του από τη στιγμή που δεν υπολογίζεται στην ΑΕΚ και αναφέρθηκε στην προοπτική να αγωνιζόταν στη La Liga.

Ο Φραντζί Πιερό δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για τη νέα χρονιά και σε αυτό το πλαίσιο δεν ταξίδεψε καν στην Ολλανδία, όπου διεξάγεται το βασικό στάδιο προετοιμασίας της Πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Ο θηριώδης φορ δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο και συνεπώς είναι σε αναζήτηση ομάδας.

Σε συνέντευξη του στη «Sport» ο διεθνής επιθετικός από την Αϊτή αναφέρθηκε και στο μέλλον και τόνισε μεταξύ άλλων πως θα ήταν ταιριαστό πρωτάθλημα γι' αυτόν η La Liga.

Ο Πιερό την προηγούμενη σεζόν μέτρησε 21 εμφανίσεις με τον Δικέφαλο στο στήθος στο πρώτο μισό της χρονιάς και σκόραρε τέσσερις φοιρές, με τα δύο να «μεταφράζονται» ως τρίποντα στο πρωτάθλημα, κόντρα σε Αστέρα AKTOR και Βόλο. Τον Φεβρουάριο παραχωρήθηκε ως δανεικός στη Ρίζεσπορ, με την οποία έχει κάνει 11 εμφανίσεις, δίχως να σκοράρει.

Οι δηλώσεις του Φραντζί Πιερό για το μέλλον του

Ακούγεται ότι αυτό το καλοκαίρι μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την καριέρα σου. Πώς βιώνεις αυτή την περίοδο και πώς αντιμετωπίζεις όλες αυτές τις φήμες;

«Ναι, είναι αλήθεια ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Δέχομαι αρκετά τηλεφωνήματα και υπάρχουν προτάσεις. Αυτή τη στιγμή, όμως, ο βασικός μου στόχος είναι να συνεχίσω να δουλεύω και να παραμένω στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Για μένα, το σημαντικότερο είναι να βρεθώ σε έναν σύλλογο που πραγματικά με θέλει. Είμαι ανοιχτός σε πολλές επιλογές, όμως η επόμενη κίνησή μου πρέπει να έχει νόημα για την καριέρα μου, ειδικά μετά τη συμμετοχή μου σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο.

Είμαι έτοιμος για ό,τι φέρει το μέλλον. Παράλληλα, εξακολουθώ να δεσμεύομαι με συμβόλαιο από την ομάδα μου».

Έχεις δηλώσει ότι η προοπτική να αγωνιστείς στην Ισπανία σε ελκύει ιδιαίτερα. Τι είναι αυτό που σε γοητεύει περισσότερο στη La Liga;

«Είναι ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα στον κόσμο. Κάθε ποδοσφαιριστής ονειρεύεται να αγωνιστεί εκεί. Παράλληλα, έχεις την ευκαιρία να αντιμετωπίσεις ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα, ενώ και οι υπόλοιποι σύλλογοι διαθέτουν εξαιρετική ποιότητα, συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και έχουν ποδοσφαιριστές πολύ υψηλού επιπέδου.

Πιστεύω ότι είναι ένα πρωτάθλημα στο οποίο θα μπορούσα να ταιριάξω απόλυτα και να χτίσω μια πολύ καλή καριέρα. Αισθάνομαι έτοιμος και, αν κάποια ισπανική ομάδα ενδιαφερθεί για μένα ή θελήσει να με αποκτήσει, θεωρώ πως θα πρόκειται για μια εξαιρετική ευκαιρία.

Έχω ήδη αντιμετωπίσει ισπανική ομάδα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω από κοντά τον τρόπο που αγωνίζονται. Μου αρέσει το στιλ παιχνιδιού τους και γενικότερα όλα όσα χαρακτηρίζουν το πρωτάθλημα. Θα δούμε τι θα συμβεί στο μέλλον, όμως σίγουρα θα ήμουν θετικός στο ενδεχόμενο να αγωνιστώ στην Ισπανία».