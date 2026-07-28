Η Super League ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα των αγώνα της πρεμιέρας του πρωταθλήματος για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Λιγότερο από ένας μήνας απομένει για τη σέντρα της Stoiximan Super League της αγωνιστικής περιόδου 2026-27. To πρόγραμμα της πρεμιέρας ήταν γνωστό και η Λίγκα ανακοίνωσε τους ορισμούς των αναμετρήσεων, οι οποίοι θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου.

Το εναρκτήριο λάκτισμα του νέου πρωταθλήματος θα γίνει σε Νέα Φιλαδέλφεια και Τρίπολη, για τις αναμετρήσεις ΑΕΚ - Ηρακλής και Καλαμάτα - Άρης.

Το πρόγραμμα των επόμενων αγωνιστικών ημερών θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας της Super League 2026-27

Σάββατο 22 Αυγούστου

ΑΕΚ - Ηρακλής 20:00

Καλαμάτα - Άρης 20:00

Ολυμπιακός - Ατρόμητος 22:00

Κυριακή 23 Αυγούστου