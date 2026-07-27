ΑΕΚ: Ο Βίντα νίκησε στο σπριντ τον Ζίνι, αλλά μετά... έφαγε τη σκόνη του!
Ο Ντομαγκόι Βίντα εκτός από την εμπειρία που προσφέρει στα αποδυτήρια της ΑΕΚ, όπως έχουμε πει, είναι και πηγή χιούμορ.
Στην πρωινή προπόνηση της Δευτέρας στις ασκήσεις ταχυδύναμης ήταν δίδυμο με τον Ζίνι, τον οποίο και προκάλεσε πριν το σπριντ.
Παρότι κάνεις δεν το περίμενε, ο Βίντα νίκησε στο τρέξιμο τον Ανγκολέζο φορ και μάλιστα τον τρόλαρε! Αμέσως μετά όμως ο Ζίνι πήρε τη ρεβάνς από τον Κροάτη στόπερ που... έφαγε τη σκόνη του!
🦅 Ο Βίντα νίκησε τον Ζίνι στο σπριντ και εκείνος του πήρε τη ρεβάνς αμέσως μετα!
Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Βέργος#aekfc pic.twitter.com/a5cSem1Fai— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 27, 2026
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