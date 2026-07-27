ΑΕΚ: Ο Βίντα νίκησε στο σπριντ τον Ζίνι, αλλά μετά... έφαγε τη σκόνη του!

ΑΕΚ: Ο Βίντα νίκησε στο σπριντ τον Ζίνι, αλλά μετά... έφαγε τη σκόνη του!

Δημήτρης Βέργος
ΑΕΚ: Ο Βίντα νίκησε στο σπριντ τον Ζίνι, αλλά μετά... έφαγε τη σκόνη του!

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Απολαυστικό σκηνικό στην πρωινή προπόνηση της ΑΕΚ τη Δευτέρα μεταξύ Βίντα και Ζίνι στις... μάχες των σπριντ! Αποστολή στο Άπελντορν: Δημήτρης Βέργος

Ο Ντομαγκόι Βίντα εκτός από την εμπειρία που προσφέρει στα αποδυτήρια της ΑΕΚ, όπως έχουμε πει, είναι και πηγή χιούμορ.

Στην πρωινή προπόνηση της Δευτέρας στις ασκήσεις ταχυδύναμης ήταν δίδυμο με τον Ζίνι, τον οποίο και προκάλεσε πριν το σπριντ.

Παρότι κάνεις δεν το περίμενε, ο Βίντα νίκησε στο τρέξιμο τον Ανγκολέζο φορ και μάλιστα τον τρόλαρε! Αμέσως μετά όμως ο Ζίνι πήρε τη ρεβάνς από τον Κροάτη στόπερ που... έφαγε τη σκόνη του!

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα