Απολαυστικό σκηνικό στην πρωινή προπόνηση της ΑΕΚ τη Δευτέρα μεταξύ Βίντα και Ζίνι στις... μάχες των σπριντ! Αποστολή στο Άπελντορν: Δημήτρης Βέργος

Ο Ντομαγκόι Βίντα εκτός από την εμπειρία που προσφέρει στα αποδυτήρια της ΑΕΚ, όπως έχουμε πει, είναι και πηγή χιούμορ.

Στην πρωινή προπόνηση της Δευτέρας στις ασκήσεις ταχυδύναμης ήταν δίδυμο με τον Ζίνι, τον οποίο και προκάλεσε πριν το σπριντ.

Παρότι κάνεις δεν το περίμενε, ο Βίντα νίκησε στο τρέξιμο τον Ανγκολέζο φορ και μάλιστα τον τρόλαρε! Αμέσως μετά όμως ο Ζίνι πήρε τη ρεβάνς από τον Κροάτη στόπερ που... έφαγε τη σκόνη του!

🦅 Ο Βίντα νίκησε τον Ζίνι στο σπριντ και εκείνος του πήρε τη ρεβάνς αμέσως μετα!



Αποστολή στην Ολλανδία: Δημήτρης Βέργος#aekfc pic.twitter.com/a5cSem1Fai July 27, 2026

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!