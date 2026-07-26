Ο 27χρονος γκολκίπερ της ομάδας Λας Πάλμας, όπως μεταδίδουν στην Ισπανία, απασχολεί - και - τον Ολυμπιακό.

Ο λόγος για τον Ντίνκο Χόρκας. Πρόκειται για τον ύψους 1.89 μέτρων Κροάτη γκολκίπερ της Λας Πάλμας, που ισπανικά ρεπορτάζ όπως της Laprovincia τονίζουν ότι ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Τονίζεται παράλληλα ότι ο αξίας 10 εκατ. ευρώ πορτιέρε - του οποίου η μεταγραφή μπορεί να κλείσει στα 7 εκατ. ευρώ και ίσως και πιο κάτω - είναι πιο κοντά στη Σέλτικ που προβάλλεται ως το φαβορί για την απόκτησή του.

Για τον Ολυμπιακό αναφέρεται ακόμα ότι έχει πολύ καλές σχέσεις με την Λας Πάλμας και εξαιτίας της μεταγρσφής του Μπετανκόρ. Ωστόσο ότι ακόμα ότι δεν έχει κάνει πρόταση προς την ισπανική ομάδα. Επί του ρεπορτάζ πάντως ο Ολυμπιακός είχε ως Νο1 της λίστας του τον Ζοσέ Σα ώστε να τον κλείσει άμεσα.