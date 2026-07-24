Η μεταγραφή στον Άρη του Κροάτη αριστερού μπακ Ρόκο Γιούρισιτς δεν θα πραγματοποιηθεί.

Ο Ρόκο Γιούρισιτς αποτελεί παρελθόν για τον Άρη πριν καν γίνει παρόν.

Με τον 25χρονο (28/9/01) Κροάτη αριστερό μπακ υπήρχε προφορική συμφωνία, όμως, η μεταγραφή δεν θα γίνει. Οι πληροφορίες που διαρρέουν από τον Άρη αναφέρουν ότι ο δικηγόρος του παίκτη είχε διαδοχικές απαιτήσεις και υπήρξε διαφωνία σχετικά με συγκεκριμένους όρους στις χθεσινές συζητήσεις.

Στις σημερινές επαφές το χάσμα δεν γεφυρώθηκε και ο Γιούρισιτς έφυγε για την πατρίδα του, αφού δεν θα παίξει στον Άρη. Οι Θεσσαλονικείς, λοιπόν, ανοίγουν ξανά τη λίστα κι ενεργοποιούν τις εναλλακτικές περιπτώσεις.

Ο Γιούρισιτς θυμίζουμε ότι προέρχεται από τα τμήματα υποδομής της Ντίναμο Ζάγκρεμπ καθώς εκεί ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά, αλλά δεν αγωνίστηκε στην πρώτη ομάδα.

Το 2020 μεταγράφηκε στη Ριέκα με τη φανέλα της οποίας μέτρησε 13 συμμετοχές, ενώ κατά το διάστημα του συμβολαίου του με την κροατική ομάδα είχε παραχωρηθεί δανεικός στην Ντραγκόλιαβατς.

Ακολούθησαν οι Μούρα, Ριντ, αλλά η ποδοσφαιρική σταδιοδρομία του άλλαξε από την ημέρα μεταγραφής του στην Όσιγεκ. Εκεί απέκτησε βασικό ρόλο και μέτρησε διαδοχικές συμμετοχές καθώς από το 2023 έως και την περασμένη αγωνιστική περίοδο έπαιξε σε 76 αγώνες με απολογισμό τεσσάρων τερμάτων και έξι ασίστ.

Ο Τζούρισιτς έχει χρησιμοποιηθεί και στο κέντρο της άμυνας καθώς έχει περάσει απ’ όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Κροατίας πλην της U21.