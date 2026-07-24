Με κάθε επισημότητα παίκτης του Ηρακλή είναι ο Γιακούμπ Χρομάντα, με τους «Κυανόλευκους» να ανακοινώνουν την απόκτηση του.

Ο Ηρακλής συνεχίζει να κινείται δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιρίουκαι ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιακούμπ Χρομάντα.

Ο 30χρονος Σλοβάκος αμυντικός μέσος υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον «Γηραιό» αξίζει να αναφέρουμε πως ο Χρομάντα διαθέτει εμπειρία από αρκετά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και έχει περάσει από τις δεύτερες ομάδες της Γιουβέντους, της Τζένοα και της Σαμπντόρια. Με τη φανέλα της τελευταίας αγωνίστηκε και στην πρώτη ομάδα, ενώ έχει γράψει αρκετά χιλιόμετρα στα γήπεδα της Τσεχίας και της Σλοβακίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ο 30χρονος Σλοβάκος αμυντικός μέσος γεννήθηκε στις 25 Μαΐου 1996 στην Κόσιτσε και αποτελεί μία ιδιαίτερα ποιοτική προσθήκη στη μεσαία γραμμή της ομάδας μας, έχοντας σημαντικές παραστάσεις από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ο Hromada έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Juventus, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στις Sampdoria, Pro Vercelli, Senica, Viktoria Plzeň, Slavia Praha και Rapid București, καταγράφοντας συμμετοχές σε Serie A, Fortuna Liga Τσεχίας, Europa League και Conference League.

Παράλληλα, φόρεσε τη φανέλα όλων των μικρών εθνικών ομάδων της Σλοβακίας, ενώ έχει αγωνιστεί και με την Εθνική Ανδρών, μετρώντας πέντε διεθνείς συμμετοχές.

Jakub, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ!

Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την κυανόλευκη φανέλα».