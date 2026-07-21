Κάνγκουα για το αποψινό ματς της Μπερ Σεβά: «Πάμε παιδιά!»
Νωρίτερα διαβάσατε τι ισχύει σχετικά με την περίπτωση του Κινγκς Κάνγκουα και την ΑΕΚ και το γεγονός ότι δεν έχει αλλάξει κάτι με όσα ίσχυαν στο ρεπορτάζ. Η περίπτωση του 27χρονου χαφ της Μπερ Σεβά συνεχίζει να απασχολεί την ΑΕΚ, η οποία ωστόσο εξετάζει κι άλλες υποθέσεις χαφ.
Ο Κάνγκουα από την πλευρά του είχε πιέσει την Μπερ Σεβά να πάρει μεταγραφή για την ΑΕΚ, με την ισραηλινή ομάδα να θέλει να τον χρησιμοποιήσει στο αποψινό ματς με τη Βίκινγκουρ για τον δεύτερο προκριματικό του Champions League. Κάτι που αν συμβεί, τότε θα του στερήσει τη δυνατότητα συμμετοχής με άλλη ομάδα στα προκριματικά και στα play offs της διοργάνωσης.
Ο 27χρονος μέσος από τη Ζάμπια λίγες ώρες πριν τη σέντρα της αναμέτρησης ανέβασε μια φωτογραφία του με το pre game της αποψινής αναμέτρησης και έγραψε: «Ημέρα αγώνα, πάμε παιδιά».
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