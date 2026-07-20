Η Ναϊμέχεν θα βρεθεί στον δρόμο του Ολυμπιακού για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League και το Gazzetta σας παρουσιάζει το προφίλ της.

Στα... μαλακά έπεσε ο Ολυμπιακός καθώς κληρώθηκε με την ολλανδική Ναϊμέχεν για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού.

Πρόκειται για τη μεγάλη έκπληξη του ολλανδικού πρωταθλήματος καθώς τερμάτισε στην 3η θέση και έστρεψε τα βλέμματα όλης της Ευρώπης πάνω της ενώ αυτή είναι η τέταρτη φορά στην ιστορία της που βρίσκεται σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και πρώτη στα προκριματικά του Champions League.

Μιλάμε για μία από τις πιο ιστορικές ομάδες της Ολλανδίας αλλά και της Ευρώπης καθώς ιδρύθηκε το 1900 και μετράει 126 χρόνια ζωής. Το Gazzetta σας συστήνει την αντίπαλο του Ολυμπιακού και σας παρουσιάζει όσα έκανε τη σεζόν που μας πέρασε.

Η Ναϊμέγκεν θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τρίτο προκριματικό γύρο του #UCL! / N.E.C. Nijmegen will be Olympiacos’ opponent in the 2026-27 @ChampionsLeague third qualifying round!#OlympiacosFC #UCLdraw pic.twitter.com/v2rfdjnuyq July 20, 2026

Τι έκανε πέρσι

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της Ευρώπης. Η Ναϊμέχεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την κάθοδο του Άγιαξ και πραγματοποιώντας μία εξαιρετική πορεία σε όλη της διάρκεια της σεζόν, έφτασε να τερματίσει στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα πίσω από την πρωταθλήτρια Αϊντχόφεν και τη Φέγενορντ ενώ ήταν πάνω από ομάδες όπως η Τβέντε, ο Αίαντας, η Ουτρέχτη και η Άλκμααρ. Μάλιστα έφτασε μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Ολλανδίας όπου ηττήθηκε από την Άλκμααρ (5-1) ενώ συνολικά είχε 21 νίκες, 11 ισοπαλίες και μόλις 8 ήττες σε 40 ματς.

Έδρα

Goffertstadion. Έτσι ονομάζεται η ιστορική έδρα της Ναϊμέχεν, η οποία χτίστηκε το μακρινό 1939 και παραμένει ανοιχτό μέχρι και σήμερα, έχοντας κλείσει 87 χρόνια ζωής. Το 2000 έγινε ανακαίνιση στο στάδιο, με τις θέσεις να φτάνουν τις 12.500 στο σύνολο ενώ η τοποθεσία του είναι λίγα χιλιόμετρα έξω από το κέντρο της πόλης.

Αστέρι

Κοντάι Σάνο. Στα 22 του χρόνια, ο Ιάπωνας χαφ αποτελεί το... διαμάντι της Ναϊμέχεν και είναι άγνωστο αν θα παραμείνει στο ρόστερ και τη νέα σεζόν. Ο διεθνής μέσος αποκτήθηκε αντί 450 χιλιάδων ευρώ το καλοκαίρι του 2023 και μετά την εντυπωσιακή σεζόν πέρσι, όπου είχε 39 συμμετοχές με απολογισμό τρία γκολ και οκτώ ασίστ, έχει εκτοξευθεί στα 12 εκατ. ευρώ.

Προπονητής

Ντικ Σρέντερ. Το περσινό καλοκαίρι, η Ναϊμέχεν εμπιστεύτηκε και έδωσε τα ηνία της σε έναν Ολλανδό προπονητή που μόλις είχε ολοκληρώσει μία διετία στη Β' Ισπανίας με τη Καστεγιόν. Αυτή η απόφαση εξελίχθηκε σε μία από τις πιο ιστορικές του συλλόγου αφού ο 54χρονος προπονητής, οδήγησε το κλαμπ στην 3η θέση του ολλανδικού πρωταθλήματος. Με μπόλικη εμπειρία ως βοηθός (Χόνφεχαϊμ, Φίτεσε και Φιλαδέλφεια μεταξύ άλλων) και με εικόνες από την παρουσία του στη Τσβόλε, η Ναϊμέχεν του έδωσε τα κλειδιά και εκείνος έκανε το όνομα του ευρέως γνωστό στην Ευρώπη. Κλασσικός Ολλανδός προπονητής που δίνει έμφαση στο επιθετικό σκέλος, πρέσινγκ ψηλά στον αγωνιστικό χώρο και σχηματισμό στο 3-4-2-1.

Μεταγραφές - Πωλήσεις

Όσον αφορά τις μεταγραφές, η Ναϊμέχεν προχώρησε στην απόκτηση δύο παικτών με κανονική μεταγραφή. Πρόκειται για τον 21χρονο Δανό στόπερ, Τομπίας Στορμ που κόστισε 1,5 εκατ. ευρώ για να έρθει από τη Λίγκμπι και τον 20χρονο χαφ, Άνταμ Ταούι από τη Φίτεσε με 650 χιλιάδες ευρώ. Επίσης ο 32χρονος χαφ και διεθνής με το Πράσινο Ακρωτήρι στο τωρινό Μουντιάλ, Γιαμίρο Μοντέιρο αποκτήθηκε ως ελεύθερος όπως και ο Καϊ Σιέρχουις που γεννήθηκε στην Ελλάδα από τη Φορτούνα Σιτάρντ.

Στις αποχωρήσεις, ξεχωρίζει η σπουδαία πώληση του νεαρού Μπασάρ Οναλ που πήγε στη Λιλ αντί 12,5 εκατ. ευρώ αλλά και του Γιουσέφ Ελ Καχάτι που άφησε την Ολλανδία για τη Ρεμς αντί 2 εκατ. ευρώ. Ο πρώτος ήταν το βασικό εξτρέμ των Ολλανδών και ο δεύτερος ήταν στην ιεραρχία των φορ.