Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor και το Pole Position
Δεύτερα σήμερα 20 Ιουλίου και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι αρκετά λιτό σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρας, κυρίως μετά και από τη λήξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Η δράση σήμερα λοιπόν περιορίζεται στο τέννις και το ATP 250 (14:00, Cosmote Sport 6) που διεξάγεται στο Εστορίλ της Πορτογαλίας. Πριν από αυτά όμως συντονιστείτε στις 12:00 στο Gazz Floor Live By Novibet για όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο γύρω από τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Αργότερα στις 14:00 μείνετε στο YouTube κανάλι του Gazzetta γιατί ακολουθούν οι Galacticos Live by Interwetten για όλες τις εξελίξεις γύρω από τους μεταγραφικούς στόχους των ομάδων της Superleague. Τέλος στις 16:30, έρχεται το Pole Position με όλα τα τελευταία νέα γύρω από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Gazz Floor Live By Novibet (12:00, YouTube Gazzetta)
- ATP 250 Εστορίλ (14:00, Cosmote Sport 6)
- Galacticos Live by Interwetten (14:00, YouTube Gazzetta)
- Pole Position (16:30, YouTube Gazzetta)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.