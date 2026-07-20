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Δεύτερα σήμερα 20 Ιουλίου και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι αρκετά λιτό σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρας, κυρίως μετά και από τη λήξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η δράση σήμερα λοιπόν περιορίζεται στο τέννις και το ATP 250 (14:00, Cosmote Sport 6) που διεξάγεται στο Εστορίλ της Πορτογαλίας. Πριν από αυτά όμως συντονιστείτε στις 12:00 στο Gazz Floor Live By Novibet για όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο γύρω από τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Αργότερα στις 14:00 μείνετε στο YouTube κανάλι του Gazzetta γιατί ακολουθούν οι Galacticos Live by Interwetten για όλες τις εξελίξεις γύρω από τους μεταγραφικούς στόχους των ομάδων της Superleague. Τέλος στις 16:30, έρχεται το Pole Position με όλα τα τελευταία νέα γύρω από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Οι μεταδόσεις της ημέρας