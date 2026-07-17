Στα δύσκολα ο ΠΑΟΚ, μία ακόμα Πάκσι για τον Παναθηναϊκό, ελπίζει ο Ολυμπιακός!

Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει την κλήρωση του τρίτου προκριματικού γύρου των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων, που είναι προγραμματισμένη για την προσεχή Δευτέρα στη Νιόν.

Hμέρα κλήρωσης για τον τρίτο προκριματικό γύρο των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων είναι η προσεχής Δευτέρα με τριπλό ελληνικό ενδιαφέρον, αφού υπάρχει η συμμετοχή Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού σε Champions, Europa και Conference League αντίστοιχα.

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα μάθουν και τον επόμενο αντίπαλό τους, πριν καν αγωνιστούν κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου και την Πάκσι για τον δεύτερο προκριματικό (ο ΠΑΟΚ θα μάθει τον αντίπαλό του και στο Conference, αν δεν τα καταφέρει με τους Ουκρανούς) και ο Ολυμπιακός θα μάθει τον πρώτο από τους δύο αντιπάλους του αυτό το καλοκαίρι στην προκριματική διαδικασία του Champions League στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών.

Μόνο για τον ΠΑΟΚ η κλήρωση του τρίτου προκριματικού θα είναι διπλή. Και αυτό γιατί αν αποκλειστεί στον δεύτερο προκριματικό του Europa League, συνεχίζει στον τρίτο προκριματικό του Conference. Για τον Παναθηναϊκό είναι μονή γιατί αν αποκλειστεί από τον δεύτερο προκριματικό του Conference League αποχαιρετά την Ευρώπη. Και για τον Ολυμπιακό γιατί αν αποκλειστεί από τον τρίτο προκριματικό του Champions League στο League Path δεν θα αγωνιστεί περαιτέρω αυτό το καλοκαίρι, αφού θα συνεχίσει αυτόματα στη League Phase του Europa League!

Ελπίζει ο Ολυμπιακός

Για τον Ολυμπιακό η κλήρωση της Δευτέρας είναι… κουκιά μετρημένα και γνωστά εδώ και πολύ καιρό με απόλυτη επίγνωση ότι αυτό το μονοπάτι που θα οδηγήσει μόλις δύο ομάδες στη League Phase του Champions League δεν ήταν ποτέ εύκολο για μια ελληνική ομάδα με αντιπάλους από χώρες ανάμεσα στην 5η και την 15η στη βαθμολογία της UEFA.

Yπό αυτή την έννοια το ότι είναι ισχυρός και αποφεύγει Λιόν, Μπόντο Γκλιμτ και Φενέρμπαχτσε και θα αντιμετωπίσει μία εκ των Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ (δεύτερη στο Βέλγιο πίσω από την Μπριζ), Σπάρτα Πράγας (δεύτερη στην Τσεχία πίσω από τη Σλάβια), Ναϊμέγκεν (τρίτη στην Ολλανδία πίσω από Αϊντχόφεν και Φέγενορντ) και την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Στουρμ Γκρατς-Χαρτς δεν αποτελεί και τη χειρότερη συνθήκη για τον… άνετο Ολυμπιακό σε μια win-win κατάσταση, αφού έχει εξασφαλισμένη μίνιμουμ τη League Phase στο Εuropa.

Ως προς το Champions League η ομάδα που θα προκύψει για τους ερυθρόλευκους τη Δευτέρα από την κληρωτίδα της UEFA θα είναι ο πρώτος από τους δύο αντιπάλους που θα πρέπει να αποκλείσει για την υπέρβαση της πρόκρισης στη League Phase. Ο δεύτερος θα είναι στα πλέι οφ με δύο επιλογές, που βάσει των τωρινών δεδομένων θα είναι η Λιόν ή η Μπόντο Γκλιμτ, αν προκριθούν και αυτές από τον τρίτο προκριματικό!

Πρώτα δύσκολα, μετά τα εύκολα για τον ΠΑΟΚ!

Ως προς τον ΠΑΟΚ και την προσπάθειά του στο Europa League από τον δεύτερο προκριματικό, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ, υπάρχει ένα οξύμωρο που έχει να κάνει με τη φύση της προκριματικής διαδικασίας της συγκεκριμένης διοργάνωσης.

Ο Δικέφαλος μπορεί να χαρακτηριστεί άτυχος στην κλήρωση του δεύτερου προκριματικού, όπου είχε και καλύτερες επιλογές σε σχέση με την παρηκμασμένη και σε πτωτική πορεία πλην όμως με βαριά φανέλα Ντιναμό Κιέβου, αλλά υπό προϋποθέσεις μπορεί να συναντά πιο βατούς αντιπάλους όσο προχωρά στη διοργάνωση με αποκορύφωμα τα πλέι οφ όπου η γκάμα των υποψήφιων αντιπάλων του θα είναι πολύ πιο βατή σε σχέση με τον τρίτο προκριματικό!

Και αυτό γιατί ενώ στον τρίτο προκριματικό υπάρχει ξεχωριστό champions path για τις ομάδες που συνεχίζουν από τον δεύτερο προκριματικό του Champions League και το όριο των ισχυρών είναι ο συντελεστής της Καραμπάγκ στους 42,750 πόντους, στα πλέι οφ τα δύο μονοπάτια ενώνονται και το όριο των ισχυρών πέφτει στους 13,500 πόντους, που είναι ο συντελεστής της Λίνκολν Ρεντ Ιμπς από το Γιβραλτάρ!

Ως ζευγάρι με την Ντιναμό Κιέβου ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη στιγμή επτά υποψήφιους αντιπάλους στον τρίτο προκριματικό, αν αποκλείσει τους Ουκρανούς.

Το ζευγάρι της Μακάμπι Τελ Αβίβ με τη Σερίφ Τιρασπόλ, το ζευγάρι της Αντερλεχτ με τη σουηδική Χάμαρμπι και αυτό της Πάφου με τη Χάιντουκ Σπλιτ (που θα είναι σχετικά καλό να τα αποφύγει) και από εκεί και πέρα την τρίτη του πολωνικού πρωταθλήματος, Γιαγκελόνια, το ζευγάρι της νορβηγικής Τρόμσο με την τσέχικη Χράντεκς Κράλοβε (η ιδανική κλήρωση) και τις δύο αποκλεισμένες του δεύτερου προκριματικού του Champions League από τα ζευγάρια Φενέρμπαχτσε-Γκόρνικ Ζάρμπρζε και Στουρμ Γκρατς-Χαρτς.

Η λογική λέει ότι το πρωί της Δευτέρας, λίγο μετά τις 9.30 ώρα Ελλάδας, που θα ανακοινωθούν τα υπογκρούπ των κληρώσεων, οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ θα έχουν περιοριστεί στους τρεις ή τέσσερις.

Ο ΠΑΟΚ θα είναι και ο μόνος από τις τρεις ελληνικές ομάδες που θα συμμετάσχει και σε δεύτερη κλήρωση, αυτή του τρίτου προκριματικού του Conference League προκειμένου να μάθει τον αντίπαλό του στη συνέχεια της καλοκαιρινής περιπέτειας στα προκριματικά, αν δεν τα καταφέρει κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου.

Θα είναι όπως ο Παναθηναϊκός ισχυρός και σε αυτή την κλήρωση, παρά το ότι θα συμμετάσχει με τον συντελεστή της ουκρανικής ομάδας.

Τίποτα πιο δύσκολο από την Πάκσι!

Ο Παναθηναϊκός θα είναι ισχυρός και στη δεύτερη καλοκαιρινή του κλήρωση για τον τρίτο προκριματικό του Conference League στην οποία θα μετάσχει… κουβαλώντας μαζί του και την ουγγρική Πάκσι, την οποία καλείται να αντιμετωπίσει στον δεύτερο προκριματικό.

Για την ιστορία θα μπει στην κλήρωση με τον έκτο καλύτερο συντελεστή ολόκληρου του τρίτου προκριματικού του Conference, που είναι ο μεγαλύτερος από πλευράς συμμετοχής ομάδων (52) ολόκληρου του καλοκαιριού!

Μόνο τα ζευγάρια της Μπράγκα, του Αγιαξ, της Κοπεγχάγης, της Γκεντ και της… αδερφοποιημένης Ραπίντ Βιέννης έχουν καλύτερο συντελεστή από αυτόν που κατάφερε να ξαναχτίσει μόλις την τελευταία διετία ο Παναθηναϊκός.

Η λογική λέει ότι δεν τον περιμένει σε καμία περίπτωση κάτι πιο ανησυχητικό από την ουγγρική ομάδα, που θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο προκριματικό.

Ισως να πρέπει με λίγη τύχη να αποφύγει τα ζευγάρια της Αούστρια Βιέννης, της Νόρτζελαντ, του Απόλλωνα Λεμεσού, άντε και το… ύπουλο σταύρωμα της ΜΠΑΤΕ Μπόρισοφ με την ελβετική Σιόν ή της Πάφου με τη Χάιντουκ για το Europa…

Από εκεί και πέρα ίσως να είναι καλό να μην βρει στο δρόμο του κάποια από τα ζευγάρια του δεύτερου προκριματικού του Europa από τα οποία βεβαίως θα του έρθει η αποκλεισμένη ομάδα, γιατί κανείς δεν ξέρει μέσα στο καλοκαίρι τι μπορεί να συμβεί για παράδειγμα στο ζευγάρι Μπενφίκα-Σεντ Γκάλεν, Καραμπάγκ-ΤΣΣΚΑ Σόφιας και Αντερλεχτ-Χάμαρμπι. Μία έκπληξη μπορεί να δυσκολέψει τα πράγματα…

Oι περισσότερες πάντως επιλογές είναι απόλυτα στα μέτρα του μέχρι την κλήρωση των πλέι οφ, όπου θα υπάρξουν πιο σημαντικές ομάδες που θα πρέπει να αποφύγει όπως πιθανότατα η ισπανική Χετάφε, η Παρτιζάν ή η τουρκική Μπεσίκτας αν δεν προχωρήσει στο Europa. Kαι πάλι όμως οι περισσότεροι υποψήφιοι αντίπαλοι θα είναι στα μέτρα του ισχυρού και στην κλήρωση των πλέι οφ Παναθηναϊκού.

Το ρεκόρ του Αυγούστου!

Οι τρεις κληρώσεις της Δευτέρας είναι προγραμματισμένες, όπως σχεδόν πάντα άλλωστε, για τη μία (Champions League), τις δύο (Europa League) και τις τρεις (Conference League) ώρα Ελλάδας και μάλιστα θα γίνουν χωρίς παρουσία εκπροσώπων των ομάδων, που τους δίνεται η ευκαιρία μόνο για τον τρίτο προκριματικό να παρακολουθήσουν τα πάντα διαδικτυακά και να αποφύγουν ένα ακόμα ταξίδι στη Νιόν.

Επόμενο και τελευταίο ραντεβού πριν από το Μονακό είναι για τις 3 Αυγούστου στη Νιόν με την κλήρωση των πλέι οφ στις τρεις διοργανώσεις. Eκεί που αν τα καταφέρει ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Πάκσι θα βρεθούν για πρώτη φορά μαζί, μετά από πολλά χρόνια κάπου στις αρχές του αιώνα οι εκπρόσωποι και των πέντε ευρωπαίων μας!

Οι εκπρόσωποι ΑΕΚ και ΟΦΗ για την κλήρωση των πλέι οφ Champions League και Europa, όπως και οι εκπρόσωποι Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού (αν έχει αποκλείσει την Πάκσι) γιατί η κλήρωση γίνεται ακριβώς πριν από τους αγώνες του τρίτου προκριματικού γύρου!