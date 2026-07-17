Ο 18χρονος αριστερός μπακ ανοίγει την καρδιά του στο Gazzetta και τους Galacticos, μιλά για τα έντεκα χρόνια στις ακαδημίες του Δικεφάλου, τη ζωή στον ξενώνα, τον Αλέσιο Λίσι, τον Γιάννη Κωνσταντέλια και τον μεγάλο στόχο να καθιερωθεί στην πρώτη ομάδα.

Δεν είναι πολλοί οι ποδοσφαιριστές που μπορούν να πουν ότι μεγάλωσαν κυριολεκτικά μέσα στον ΠΑΟΚ. Ο Έντι Ντούνγκα είναι ένας από αυτούς. Από το Νεοχώρι Σιντικής και τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα στη Ροδόπολη Σερρών, βρέθηκε σε ηλικία μόλις επτά ετών στις ακαδημίες του Δικεφάλου, αφήνοντας νωρίς το σπίτι και την οικογένειά του για να κυνηγήσει ένα όνειρο.

Έντεκα χρόνια μετά, το όνειρο αυτό βρίσκεται μπροστά του. Το φετινό καλοκαίρι συμμετείχε σε ολόκληρη την προετοιμασία του ΠΑΟΚ στο Ζάλτμπομελ, κέρδισε την εμπιστοσύνη του Αλέσιο Λίσι και θεωρείται ένα από τα πιο ελπιδοφόρα πρότζεκτ που έχουν αναδείξει τα τελευταία χρόνια οι ακαδημίες του συλλόγου.

Ο 18χρονος αριστερός μπακ δεν μιλάει σαν ένα παιδί που βιάζεται να φύγει για το εξωτερικό. Αντίθετα, εξηγεί ότι το μεγαλύτερο όνειρό του είναι ήδη πραγματικότητα: να φορά τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Μιλά για τη ζωή στον ξενώνα, τους ανθρώπους που τον βοήθησαν, τη νέα εποχή με τον Αλέσιο Λίσι, αποθεώνει τον Γιάννη Κωνσταντέλια και αποκαλύπτει γιατί θεωρεί τον Δημήτρη Γιαννούλη το πρότυπό του.

Έντι Ντούνγκα: «Το όνειρό μου το ζω ήδη στον ΠΑΟΚ»



Ο 18χρονος αριστερός μπακ ανοίγει την καρδιά του στους Galacticos και στο Gazzetta και μιλά για τα έντεκα χρόνια στις ακαδημίες του Δικεφάλου και το άλμα στην πρώην ομάδα του ΠΑΟΚ.



Δεν μιλάει σαν ένα παιδί που βιάζεται να… pic.twitter.com/UGdQv86CzF July 17, 2026

«Στην αρχή ήταν δύσκολα...»

Έντεκα χρόνια στον ΠΑΟΚ. Πώς είναι για ένα παιδί να μπαίνει τόσο μικρό σε μια τόσο μεγάλη οικογένεια;

«Στην αρχή ήταν δύσκολο. Ερχόμουν από ένα χωριό στις Σέρρες, έκανα συνέχεια τη διαδρομή και μετά έμεινα τέσσερα χρόνια στον ξενώνα. Ήμουν από τους μικρότερους, αλλά όσο περνούσαν τα χρόνια όλα έγιναν πιο εύκολα. Εκεί μέσα γίναμε όλοι μια οικογένεια. Το μόνο δύσκολο ήταν ότι ήσουν μακριά από τη δική σου οικογένεια».

Πόσο δύσκολος είναι ο δρόμος από τις ακαδημίες μέχρι την πρώτη ομάδα;

«Όλα γίνονται με δουλειά. Πίστη και καθημερινή δουλειά. Να πιστεύεις στον εαυτό σου και στην ομάδα».

Από εξτρέμ... αριστερό μπακ

Ο Ντούνγκα ξεκίνησε διαφορετικά την ποδοσφαιρική του διαδρομή, μέχρι να βρει τη θέση που του ταιριάζει περισσότερο.

«Στην αρχή ήθελα συνέχεια να παίζω εξτρέμ. Παρακαλούσα τους προπονητές να με βάζουν εκεί. Όταν όμως έπαιξα αριστερό μπακ, κατάλαβα ότι αυτή είναι η θέση μου».

Όσο για τα πρότυπά του;

«Από Έλληνες ο Δημήτρης Γιαννούλης. Μου αρέσει πάρα πολύ. Από ξένους ο Νούνο Μέντες. Για μένα είναι ο καλύτερος».

Ποιο είναι το μεγάλο σου όνειρο;

«Το όνειρό μου το ζω ήδη. Να είμαι στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ, να πάρω συμμετοχές και να μείνω πολλά χρόνια στην αγαπημένη μου ομάδα. Μετά, αν πάνε όλα καλά, κάποια στιγμή να παίξω και στο εξωτερικό. Αλλά πρώτος στόχος είναι ο ΠΑΟΚ».

Οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ

Ο ίδιος παραδέχεται ότι δεν είχε φανταστεί ποτέ πως θα έφτανε τόσο κοντά στην πρώτη ομάδα.

«Δεν το περίμενα ποτέ. Ξεκίνησα να παίζω ποδόσφαιρο λόγω του πατέρα μου. Έκανα δύο προπονήσεις στη Ροδόπολη και μετά ήρθα στον ΠΑΟΚ. Από τότε έμεινα εδώ έντεκα χρόνια».

Ο Ντούνγκα θεωρεί ότι η παρουσία τόσων νεαρών ποδοσφαιριστών στην προετοιμασία αποδεικνύει τη δουλειά που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια.

«Είναι πολύ καλό γιατί φαίνεται ότι οι ακαδημίες δουλεύουν σωστά. Εμείς γνωριζόμαστε πολλά χρόνια μεταξύ μας και αυτό βοηθάει, αλλά και οι μεγαλύτεροι μάς βοηθούν καθημερινά και μαθαίνουμε από όλους».

Ο νεαρός αριστερός μπακ στάθηκε ιδιαίτερα στη φιλοσοφία του νέου προπονητή.

«Ακόμα είναι νωρίς, αλλά βλέπω τεράστια ένταση στις προπονήσεις. Δουλεύουμε πολύ την τακτική και μου αρέσει ο τρόπος που παίζουμε. Ειδικά για εμάς τους μπακ μάς δίνει ελευθερία μέσα στο παιχνίδι».

«Ο Κωνσταντέλιας είναι μάγος»

Όταν η κουβέντα πήγε στον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο Ντούνγκα δεν χρειάστηκε πολλές λέξεις.

«Μάγος. Τον βλέπω κάθε μέρα στις προπονήσεις και πραγματικά μένω με το στόμα ανοιχτό. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που κάνει πράγματα που δεν βλέπεις συχνά».

Στα 18 του χρόνια, ο Έντι Ντούνγκα δεν υπόσχεται τίποτα. Προτιμά να μιλά για δουλειά, υπομονή και καθημερινή προσπάθεια. Ίσως γι' αυτό στον ΠΑΟΚ πιστεύουν ότι πρόκειται για ένα από τα επόμενα παιδιά των ακαδημιών που μπορούν να κάνουν το βήμα και να καθιερωθούν στην πρώτη ομάδα.

Και αν κάτι μένει από αυτή τη συζήτηση, είναι η φράση που συμπυκνώνει όλη τη διαδρομή του:

«Το όνειρό μου το ζω ήδη στον ΠΑΟΚ».