Ο Σίριλ Ντέσερς ακολούθησε για πρώτη φορά μετά την επέμβαση που έκανε μέρος της προπόνησης ενώ ο Φακούντο Πελίστρι προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία του για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν με την Πάκσι την Πέμπτη (23/07) στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, το πρώτο μεταξύ των δύο ομάδων.

Ο Σίριλ Ντέσερς συμμετείχε για πρώτη φορά στο προπονητικό πρόγραμμα έπειτα από το χειρουργείο του, έστω και σε μέρος αυτής. Σε φουλ ρυθμούς προπονήθηκε ο Φακούντο Πελίστρι.

Το πρόγραμμα διαφοροποιήθηκε ανάλογα με τον χρόνο συμμετοχής των ποδοσφαιριστών στο φιλικό με τη Ραπίντ Βιέννης. Οι βασικοί ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας με ασκήσεις αποφόρτισης και αποκατάστασης, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν σε υψηλή ένταση.

Η προπόνηση ξεκίνησε με δυναμική , η οποία περιλάμβανε ασκήσεις κινητικότητας, ενεργοποίησης και αλλαγών κατεύθυνσης. Στη συνέχεια ακολούθησε rondo, με έμφαση στη γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας και την άμεση αντίδραση μετά την απώλειά της.

Έπειτα, οι ποδοσφαιριστές δούλεψαν σε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παιχνίδια ένας εναντίον ενός και τρεις εναντίον τριών, όπου ο Τζέικομπ Νίστρουπ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ένταση των μονομαχιών, στην ταχύτητα λήψης αποφάσεων, στην άμεση μετάβαση από άμυνα σε επίθεση και στην αποτελεσματικότητα στο ένας εναντίον ενός σε περιορισμένο χώρο.