Παναθηναϊκός σε Ίνγκασον: «Μαζί σου σε κάθε βήμα στον δρόμο της επιστροφής»

Ο Παναθηναϊκός έκανε μία ανάρτηση στο Instagram για να διατρανώσει στον Ίνγκι Ίνγκασον την στήριξή του στο θέμα του τραυματισμού του.

Σαν κεραυνός εν αιθρία έσκασε στις τάξεις του Παναθηναϊκού η είδηση του σοβαρού τραυματισμού του Ίνγκι Ίνγκασον. Ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός αποχώρησε τραυματίας λίγο πριν το φινάλε του χθεσινού φιλικού των «πρασίνων» με τη Ραπίντ Βιέννης.

Με την επιστροφή του «τριφυλλιού» στην Αθήνα υποβλήθηκε σε εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων επιβεβαίωσαν τους χειρότερους φόβους τόσο του ίδιου όσο και των ανθρώπων της ομάδας, αφού έδειξαν πως υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο.

Αυτό σημαίνει πως ο 32χρονος στόπερ θα χάσει ολόκληρη τη σεζόν και δεν θα μπορέσει να βοηθήσει καθόλου την ομάδα τη φετινή σεζόν. Ο Παναθηναϊκός θέλησε να δείξει άμεσα τη συμπαράστασή του στον ποδοσφαιριστή κι έκανε μία ανάρτηση στα social media του μ' ένα μήνυμα για τον αρχηγό του.

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού

«Μείνε δυνατός, Ίνγκι. Είμαστε μαζί σου σε κάθε βήμα του δρόμου»