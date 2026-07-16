Οι χαφ του Ολυμπιακού, όπως και ο Ορτέγα, δεν έχασαν λεπτό από το ματς της Αργεντινής και πανηγύρισαν έξαλλα την πρόκρισή της. ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Το αργεντίκικο παρεάκι στην ομάδα του Ολυμπιακού απαρτίζεται από τους Έσε, Σιπιόνι και τον Ορτέγα. Μαζί τους και ο Τσικίνιο με την ατάκα του Viva Argentina στην πρώτη ημέρα των προπονήσεων του Ολυμπιακού στο β’ στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία.

Όπως ήταν φυσικό λογικό και επόμενο οι Αργεντίνοι των Πειραιωτών δεν γινόταν να χάσουν το ματς με την Αγγλία. Άπαντες δεν έχασαν ούτε λεπτό από τον αγώνα και φυσικά πανηγύρισαν δεόντως την πρόκριση τς παρέας του Μέσι επί της Αγγλίας. Ο Σιπιόνι το έζησε δε πολύ έντονα και βέβαια πάντα παρακολουθεί τους αγώνες της Αργεντινής.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!