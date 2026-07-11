Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, που βρίσκεται εδώ και αρκετό καιρό στα ραντάρ του Παναθηναϊκού, έμεινε εκτός από την αποστολή της Λέστερ για το πρώτο της φιλικό.

Ένας από τους ποδοσφαιριστές που έχουν απασχολήσει ιδιαιτέρως τον Παναθηναϊκό σε αυτό το φετινό μεταγραφικό παζάρι, είναι ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος, όπως σας είχε ενημερώσει πρώτο το Gazzetta, βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στο Τριφύλλι.

Όπως προκύπτει από πηγές κοντά στην Λέστερ, ο αγγλικός σύλλογος παρουσιάστηκε διαλλακτικός στο... 90', και βρήκε σημείο επαφής με τους Πράσινους και έτσι ο Δανός αριστερός μπακ πλησιάζει στους Αθηναίους, όντας πιο κοντά από ποτέ από την ημέρα που ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους δύο συλλόγους.

Μάλιστα ο 23χρόνος ακραίος αμυντικός είναι απών από την πρώτη φιλική αναμέτρηση των «Αλεπούδων» κόντρα στη Νορθάμπτον, η οποία είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι του Σαββάτου (11/07, 14:00), με τις φήμες για την ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών να φουντώνουν ολοένα και περισσότερο.