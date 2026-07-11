Κρίστιανσεν: Απών από την αποστολή της Λέστερ για το φιλικό με τη Νορθάμπτον
Ένας από τους ποδοσφαιριστές που έχουν απασχολήσει ιδιαιτέρως τον Παναθηναϊκό σε αυτό το φετινό μεταγραφικό παζάρι, είναι ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος, όπως σας είχε ενημερώσει πρώτο το Gazzetta, βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στο Τριφύλλι.
Όπως προκύπτει από πηγές κοντά στην Λέστερ, ο αγγλικός σύλλογος παρουσιάστηκε διαλλακτικός στο... 90', και βρήκε σημείο επαφής με τους Πράσινους και έτσι ο Δανός αριστερός μπακ πλησιάζει στους Αθηναίους, όντας πιο κοντά από ποτέ από την ημέρα που ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους δύο συλλόγους.
Μάλιστα ο 23χρόνος ακραίος αμυντικός είναι απών από την πρώτη φιλική αναμέτρηση των «Αλεπούδων» κόντρα στη Νορθάμπτον, η οποία είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι του Σαββάτου (11/07, 14:00), με τις φήμες για την ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών να φουντώνουν ολοένα και περισσότερο.
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No Victor Kristiansen in the team to face Northampton❌— The Final Whistle (@TFWhistle__) July 11, 2026
Looks like the move to Panathinaikos is close….#lcfc #leicestercity pic.twitter.com/fNYOmryz9v
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