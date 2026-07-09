Πινέδα - ΑΕΚ: Θετικός να συνεχίσει στην Ευρώπη λένε οι Μεξικανοί
Η μεξικανική ιστοσελίδα «vamoscruzazul» επικαλούμενη τον γνωστό δημοσιογράφο Σέζαρ Λουίς Μέρλο, που ειδικεύεται στα μεταγραφικά θέματα του Μεξικού και της Νότιας Αμερικής, αναφέρθηκε στο θέμα της παραμονής του Ορμπελίν Πινέδα στην ΑΕΚ.
Εκείνος ανέφερε πως ο Μεξικανός μέσος τα έχει ήδη βρει με την Μοντερέι για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του, ωστόσο υπάρχει και η «Ένωση», η οποία δεν σκοπεύει να τον αφήσει να φύγει, αν δεν ικανοποιηθεί πλήρως οικονομικά, να πληρώσουν δηλαδή οι Μεξικανοί τη ρήτρα των 8 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, το ρεπορτάζ σημειώνει πως οι «κιτρινόμαυροι» κάνουν προσπάθεια για να ανανεώσουν τη συνεργασία τους μαζί του, με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να είναι ιδιαίτερα θετικός στο σενάριο της παραμονής του στην ΑΕΚ και την Ευρώπη.
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Κλείνοντας δε σημειώνει πως η υπόθεση του «Μαγκίτο» δεν θα είναι μόνο θέμα χρημάτων.
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