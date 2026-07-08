ΑΕΚ: Κιτρινόμαυρη γιορτή και στην Αλεξανδρούπολη για το τρόπαιο
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Πολλοί φίλοι της ΑΕΚ έστησαν ένα κιτρινόμαυρο πάρτι και στην Αλεξανδρούπολη για το τρόπαιο της Ένωσης.
Το tour του τροπαίου της ΑΕΚ συνεχίζεται με τον «δρόμο του νικητή» να περνάει από την Αλεξανδρούπολη.
Πολλοί φίλοι της ΑΕΚ την Τετάρτη (8/7) ήταν εκεί για να στήσουν μια κιτρινόμαυρη γιορτή με συνθήματα και να φωτογραφηθούν με το τρόπαιο.
Δείτε πλάνα από την κάμερα της ΑΕΚ στην Αλεξανδρούπολη:
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