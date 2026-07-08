Ολυμπιακός: Η πρώτη φετινή 11άδα με Στουρνάρα, Μαφέο και Κλέιτον
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Ανακοινώθηκε η πρώτη φετινή ερυθρόλευκη 11άδα για τον φιλικό αγώνα (τον πρώτο χρονικά φυσικά) με αντίπαλο τη Ράκοβ στην Ολλανδία.
Ο αρχικός σχηματισμός των Πειραιωτών είναι με Στουρνάρα γκολκίπερ, άμυνα με Μπρούνο, Πιρόλα, Κουτσίδη και Μαφέο. Κέντρο με Μουζακίτη, Σιπιόνι και πιο μπροστά τον Τσικίνιο. Στα 2 φτερά της επίθεσης θα είναι οι Ροντινέϊ και Ζέλσον και φορ ο Κλέιτον. Οι 11 του Ολυμπιακού: Στουρνάρας, Μπρούνο, Πιρόλα, Κουτσίδης, Μαφέο, Μουζακίτης, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Ροντινέϊ, Ζέλσον και Κλέιτον.
@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
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