Ανακοινώθηκε η πρώτη φετινή ερυθρόλευκη 11άδα για τον φιλικό αγώνα (τον πρώτο χρονικά φυσικά) με αντίπαλο τη Ράκοβ στην Ολλανδία.

Ο αρχικός σχηματισμός των Πειραιωτών είναι με Στουρνάρα γκολκίπερ, άμυνα με Μπρούνο, Πιρόλα, Κουτσίδη και Μαφέο. Κέντρο με Μουζακίτη, Σιπιόνι και πιο μπροστά τον Τσικίνιο. Στα 2 φτερά της επίθεσης θα είναι οι Ροντινέϊ και Ζέλσον και φορ ο Κλέιτον. Οι 11 του Ολυμπιακού: Στουρνάρας, Μπρούνο, Πιρόλα, Κουτσίδης, Μαφέο, Μουζακίτης, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Ροντινέϊ, Ζέλσον και Κλέιτον.





Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!