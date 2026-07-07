Ολυμπιακός: Ένας κυνηγός…χειροβομβίδα!

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta δέκα πράγματα για την νέα μεταγραφή του Ολυμπιακού.

Ο Ζότα Σίλβα δεν είναι μία μεταγραφή του Ολυμπιακού από αυτές που μπορεί κάποιος να πανηγυρίσει, υπό την έννοια ότι η προηγούμενη διετία του (στη Νότιγχαμ και την Μπεσίκτας) δεν ήταν κάποια φοβερή και τρομερή.

Όσοι, όμως, ξέρουν καλά τον 27χρονο Πορτογάλο, τον οποίο απέκτησε ο Ολυμπιακός με τη φόρμουλα του δανεισμού από τη Νότιγχαμ, δεν έχουν παρά ελάχιστες επιφυλάξεις-θεωρούν ότι μπορεί να αποδειχθεί μία πολύ χρήσιμη μεταγραφή για τους «ερυθρόλευκους». Παρότι μάλιστα πρόκειται για έναν κυνηγό που δεν είναι π.χ. ιδιαίτερα καλός στο ένας μ΄ έναν με τον αντίπαλο μπακ, σε αντίθεση με τους συμπατριώτες του Ποντένσε και Ζέλσον.

Έχει, όμως, κάποια σημαντικά στοιχεία που πιθανόν να τον καταστήσουν πολύτιμο για τον Μεντιλίμπαρ. Αφενός μεν έχει αυτό που λέμε ποδοσφαιρική πείνα, αφετέρου δε είναι ουσιαστικός στο παιχνίδι του, καταγράφει δηλαδή νούμερα, γκολ κι ασίστ. Διακρίνεται ο Ζότα για την τρομερή διάθεση και θέληση που έχει στο παιχνίδι του και η δυνατότητα του να πρεσάρει πάρα πολύ πιεστικά και να κλέβει με ευκολία μπάλες, θα κάνουν τον Βάσκο προπονητή του Ολυμπιακού να τον συμπαθήσει.

Κάποιοι τον λένε παίκτη-χειροβομβίδα! Τον ρίχνεις ξέρω γω αλλαγή σε ένα αγώνα που εξελίσσεται δύσκολος και μπορεί να τα κάνει άνω κάτω! Ψάχνει συνεχώς να κάνει τη ζημιά στον αντίπαλο, ακόμη και στο ψηλό παιχνίδι (παρότι κάτω από 1μ80) και ίσως να μην είναι πρώτο βιολί, αλλά βοήθειες είναι σε θέση να δώσει, όπως φάνηκε πρωτίστως στη σεζόν 2023-24, με 15 γκολ κι 7 ασίστ σε 42 ματς σε όλες τις διοργανώσεις με τη Βιτόρια Γκιμαράες, αλλά ακόμη κι από τα νούμερα του σε αυτή την όχι ιδιαίτερα καλή του τελευταία διετία: στη Νότιγχαμ είχε 4 γκολ και 3 ασίστ σε 38 παιχνίδια και στην Μπεσίκτας είχε 5 γκολ και μία ασίστ σε 22 παιχνίδια.

Ας σκεφτούμε ότι στη Φόρεστ έπαιξε μόνο 8 ματς σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας σε όλες τις διοργανώσεις και στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης μόλις 6 και θα αντιληφθούμε ότι μόνο λίγα δεν ήταν τα γκολ και οι ασίστ του σε Αγγλία και Τουρκία.

Άσχετο: Η Μπέτις, στην οποία έπαιξε ο Άμραμπατ την περασμένη σεζόν ως δανεικός από τη Φενέρμπαχτσε, αγόρασε αμυντικό χαφ και δη πληρώνοντας 10,5 εκ. Ευρώ για τον 22χρονο Ουρουγουάνο Μπερνάλ της Φλουμινένσε. Άρα, η λογική λέει ότι η Μπέτις δεν θα επιμείνει για τον Άμραμπατ, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται αναφορικά με το επίμονο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Μαροκινό μέσο, καθώς η ομάδα της Σεβίλλης θεωρούνταν η πιο μεγάλη ανταγωνίστρια επί της μεταγραφής.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Αν υπάρχει αυτή την στιγμή μία ομάδα για την οποία μπορείς να πεις ότι ψάχνεται αρκετά για τον Μουζακίτη είναι μία γερμανική, μικρομεσαία στην Μπουντεσλίγκα, αλλά με οικονομική δυνατότητα να πληρώσει ουκ ολίγα λεφτά.

Σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Μούζα, αν και κάτι τέτοιο είναι ακόμη πρόωρο διότι οι Γερμανοί δεν έχουν καταθέσει ακόμη προσφορά-και δεν ξέρουμε αν το κάνουν και ποια θα είναι αυτή-τότε ο Ολυμπιακός θα πάρει δύο κεντρικούς χαφ. Ιδανικά τον Άμραμπατ και τον Καντιού.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😀