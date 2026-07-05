Ο τραυματισμός του Γιάννη Σαρρή ήταν η μοναδική δυσάρεστη είδηση για τον ΠΑΟΚ από το φιλικό με τη Βέστερλο, με τον νεαρό μέσο να υποβάλλεται τη Δευτέρα σε εξετάσεις. ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΖΑΛΤΜΠΟΜΕΛ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Το ευρύ 4-0 επί της Βέστερλο και η συνολικά πολύ καλή εικόνα του ΠΑΟΚ πέρασαν σε δεύτερη μοίρα για λίγα λεπτά, όταν ο Γιάννης Σαρρής έπεσε στο έδαφος κρατώντας το γόνατό του και δεν μπόρεσε να συνεχίσει την αναμέτρηση.

Ο νεαρός αμυντικός μέσος βρέθηκε στο αρχικό σχήμα του Αλέσιο Λίσι, όμως η συμμετοχή του κράτησε μόλις έντεκα λεπτά. Σε μία διεκδίκηση της μπάλας αισθάνθηκε έντονες ενοχλήσεις στο γόνατο, ζήτησε αμέσως αλλαγή και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο, με τον Θυμιάνη να περνά στη θέση του.

Η εικόνα του ποδοσφαιριστή προκάλεσε ανησυχία στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, καθώς ο Σαρρής δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει, με το ιατρικό επιτελείο να του παρέχει άμεσα τις πρώτες βοήθειες στον πάγκο.

Προς το παρόν, πάντως, δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλής εκτίμηση για τη σοβαρότητα του τραυματισμού. Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε να μην εξαχθεί κανένα πρόωρο συμπέρασμα, με τον ποδοσφαιριστή να υποβάλλεται τη Δευτέρα (6/7) σε πλήρη απεικονιστικό έλεγχο.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα δείξουν το ακριβές μέγεθος της ζημιάς στο γόνατο και, κατ' επέκταση, το διάστημα που ενδεχομένως θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης.

Στον ΠΑΟΚ υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι ο τραυματισμός δεν θα αποδειχθεί σοβαρός, ωστόσο όλοι περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα των εξετάσεων, καθώς ήταν η μοναδική αρνητική εξέλιξη από το δεύτερο φιλικό της καλοκαιρινής προετοιμασίας στην Ολλανδία.

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