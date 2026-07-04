Λουτσέσκου: Πώς τον έπεισαν οι Καταριανοί να πάει στην Αλ Σάντ

Ρουμάνικα δημοσιεύματα αποκάλυψαν τους τρόπους με τους οποίους οι Καταριανοί έπεισαν τον Ραζβάν Λουτσέσκου να αναλάβει τον πάγκο της Αλ Σαντ.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποφάσισε να αποχωρήσει φέτος από τον ΠΑΟΚ και όπως όλα δείχνουν είναι έτοιμος να αναλάβει την Αλ Σαντ, η οποία αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία ποδοσφαίρου του Κατάρ, από την οποία μάλιστα αναμένεται να παρουσιάστει αύριο (05/07).

Αποκλειστικό δημοσίευμα της ρουμάνικης «Fanatik» αποκαλύπτει τώρα τους τρόπους με τους οποίους οι Καταριανοί έπεισαν τον πρώην τεχνικό του δικεφάλου του βορρά να μετακομίσει στη χώρα της Μέσης Ανατολής.

Πιο συγκεκριμένα, το ρεπορτάζ αναφέρει πως ένα από τα θέλγητρα που χρησιμοποίησαν ήταν το Ασιατικό Champions League, το οποίο η Αλ Σαντ έχει κερδίσει δύο φορές κατά το παρελθόν, το 1989 και το 2011, αλλά και οι προπονητικές εγκαταστάσεις, καθώς και οι συνθήκες προπόνησεις. Ένα άλλο μεγάλο κίνητρο ήταν ο μισθός που του πρόσφεραν, ο οποίος, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, είναι γύρω στα 3,5 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο (3,050 εκατομμύρια ευρώ).

Μάλιστα, ο Ρουμάνος προπονητής φημολογείται πως είχε πρόταση και από την Αλ Ίτιχαντ της Σαουδικής Αραβίας, με τον Λουτσέσκου να επιλέγει εν τέλει τον σύλλογο από το Κατάρ.