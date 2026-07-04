Η Καλαμάτα παρουσίασε τις εντός εμφανίσεις της σεζόν που τη βρίσκουν στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου.

26 χρόνια περίμεναν οι οπαδοι της Καλαμάτας για να δουν την Μαύρη Θύελλα να ξανά αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος και η ΠΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη εντός έδρα φανέλα της σεζόν.

Η φανέλα της ομάδας με τα χαρακτηριστικά ασπρόμαυρα χρώματα και πίσω από τον λαιμό έχει με χρυσή επιγραφή το έτος 1967, έτος δημιουργίας του συλλόγου και πάνω από την επιγραφή υπάρχει γραμμένο και το «black strom».