Τις μεταγραφικές της κινήσεις συνεχίζει η Καλαμάτα, με την «Μαύρη Θύελλα» να ανακοινώνει την απόκτηση του 25χρονου Σέρβου δεξιού μπακ, Ούρος Ιγκνιάτοβιτς.

Η μεταγραφική ενίσχυση συνεχίζεται για την Καλαμάτα που στην επιστροφή της μετά από χρόνια στην Super League θέλει να είναι όσο γίνεται πιο έτοιμη. Και φυσικά για να είναι έτοιμη θα πρέπει να κάνει τις μεταγραφές που χρειάζονται. Οι Μεσσήνιοι συνεχίζουν τις κινήσεις με τον Ούρος Ιγκνιάτοβιτς να είναι ένα ακόμα απόκτημά τους.

Ο Σέρβος δεξιός μπακ που μπορεί ωστόσο να αγωνιστεί και αριστερά αγωνιζόταν στην Νάπρεντακ της χώρας του, ενώ το 2023 αγωνιζόμενος στην Μπούντουνοστ Ποντγκόριτσα είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα Μαυροβουνίου, έχοντας συνολικά με την ομάδα αυτή 75 συμμετοχές με 2 γκολ και ισάριθμες ασίστ.

Στην Σερβία έχει παίξει επίσης και στην Τσουκαρίτσκι και συγκεκριμένα για 23 ματς σκοράρτοντας μία φορά, αλλά και την Ιντζίγια που είχε 35 συμμετοχές με 2 γκολ και 5 ασίστ.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο Ούρος Ιγκνιάτοβιτς αποτελεί μέλος της οικογένειας της Μαύρης Θύελλας! Με καταγωγή από τη Σερβία, αγωνίζεται ως δεξιός μπακ.

Έχει αγωνιστεί στις ακαδημίες του Ερυθρού Αστέρα και σε επαγγελματικό επίπεδο σε Τσουκαρίτσκι, Σίντιελιτς, Ιντίγια, Μπουντούτσνοστ Ποντγκόριτσα και Νάπρεντακ. Ούρος, σου ευχόμαστε να είσαι υγιής και να έχεις επιτυχίες με την ομάδα μας!».