Ο CEO Στέφανος Γιουρέλης και ο Δ' Αντιπρόεδρος Τάκης Φύσσας ταξίδεψαν στην Ολλανδία και το Άπελντοορν για να βρεθούν στο πλάι του Παναθηναϊκού.

Στην Ολλανδία και το Άπελντοορν έφτασαν το μεσημέρι της Πέμπτης (02/07) ο CEO της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Στέφανος Γιουρέλης και ο σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού, πρέσβης του κλαμπ και Δ' Αντιπρόεδρο, Τάκης Φύσσας.

Οι δύο τους θα παραμείνουν κανονικά με την αποστολή εκεί καθ' όλο το διάστημα της υπόλοιπης προετοιμασίας για να παρακολουθήσουν από κοντά τη δουλειά των ποδοσφαιριστών και του Τζέικομπ Νίστρουπ κατά το βασικό της στάδιο, αλλά και το φιλικό με τον Άγιαξ.

Έτσι θα μπορούν να έχουν δια ζώσης γνώσης των όσων συμβαίνουν, καθώς και ευκολότερη επικοινωνία με το ποδοσφαιρικό τμήμα και ενημέρωση για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ομάδα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της στην Ολλανδία.

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