Η αρμόδια επιτροπή της UEFA επέβαλε πρόστιμο στην ΑΕΚ της τάξης των 500.000 ευρώ για παραβίαση του κανονισμού cost control, για το έτος 2025, τη σεζόν που ο Δικέφαλος δεν αγωνίστηκε σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Όπως ανακοίνωσε η UEFA, η Πρωτοβάθμια Επιτροπή του CFCB (Club Financial Control Body) τιμώρησε την ΑΕΚ με πρόστιμο 500.000 ευρώ για παραβίαση του κανονισμού περί cost control στο ρόστερ, καθώς σύμφωνα με την απόφαση οι Κιτρινόμαυροι δεν τήρησαν το squad cost ratio για το ημερολογιακό έτος 2025.

Το πρόστιμο του cost control είναι ελεγχόμενο και αναμενόμενο κι έχει να κάνει με το γεγονός πως η ΑΕΚ το 2025 έμεινε εκτός ευρωπαϊκής League Phase, ενώ παράλληλα είχε ανεβάσει πολύ το μπάτζετ της, λόγω υψηλών συμβολαίων, όπως αυτά που είχαν οι Μαρσιάλ, Λαμέλα και Περέιρα. Από την άλλη φαίνεται πόσο σωστά δουλεμένη ήταν οικονομικά η σεζόν, που μη έχοντας έσοδα από την Ευρώπη το πρόστιμο είναι το δεύτερο χαμηλότερο, μετά τη Νις των 450.000 ευρώ, ενώ πάνω από την Ένωση είναι η Νότγχαμ Φόρεστ, η οποία καλείται να πληρώσει 2,5 εκατομμύρια.

Τα πιο «βαριά» πρόστιμα είναι της Στρασμπούρ (25 εκατ.) και της κατόχου του Europa League, Άστον Βίλα (22,5 εκατ.), στις οποίες επιβλήθηκε και περιορισμός που έχει να κάνει με τις ευρωπαϊκές τους λίστες.

Τι είναι το cost control;

Ουσιαστικά είναι η διάδοχη κατάσταση του Financial Fair Play και ορίζει το ανώτατο ποσοστό των εσόδων της εκάστοτε ομάδας, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το ρόστερ της. Βάσει των κανονισμών τα έξοδα ορίζονται στο 70% των εσόδων του ημερολογιακού έτους.

Το ποσοστό δεν αφορά μόνο τον μισθό του εκάστοτε ποδοσφαιριστή αλλά και τα χρήματα που δίνονται για τη μεταγραφή ενός παίκτη σε έναν άλλον σύλλογο, όπως και το ποσό που θα εισπράξει ο ατζέντης.