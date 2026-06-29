Παναθηναϊκός: Δουλειά στα πλάγια άουτ από τον Νίστρουπ
Μετά την έντονη πρωινή προπόνηση, ο Τζέικομπ Νίστρουπ έριξε την ένταση το απόγευμα, το πρόγραμμα ήταν πιο χαλαρό για τον Παναθηναϊκό και μετά από μία άσκηση με ποδοβόλει, το πρόγραμμα είχε έμφαση στην λεπτομέρεια και συγκεκριμένα... φροντιστήριο στα πλάγια άουτ.
Ο εκ των βοηθών του Νίστρουπ, Μόρτεν Μόλκερ που εξειδικεύεται στις στατικές φάσεις ανέλαβε δράση.
Ο Δανός κόουτς δίδαξε τους παίκτες συγκεκριμένες κινήσεις, ώστε να δημιουργούνται χώροι και επιλογές στον εκτελεστή και η μπάλα να ''ακουμπά'' με ασφάλεια στον αγωνιστικό χώρο για να συνεχιστεί η επίθεση.
Ο Μόλκερ έδειξε διαφορετικά μοτίβα, τα οποία οι παίκτες είδαν σε βίντεο πριν την προπόνηση ατομικά και μετά από περίπου είκοσι λεπτά και συνολικά σαράντα πέντε, η προπόνηση ολοκληρώθηκε με τους παίκτες να έχουν ελεύθερο χρόνο πάνω στο χορτάρι, παίζοντας κάποια παιχνίδια.
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