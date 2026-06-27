Οι Ισπανοί υποστηρίζουν ότι ο 28χρονος μέσος της Λεβάντε που συνεργάστηκε με τον τεχνικό του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λίσι, θέλει να παραμείνει στην πατρίδα του.

Ο Πάμπλο Μαρτίνεθ έχει συνδεθεί με τον ΠΑΟΚ, λόγω και του Αλέσιο Λίσι. Στην Ισπανία υποστηρίζουν ότι ο παίκτης έχει πρόταση στα χέρια του από ελληνικό σύλλογο, χωρίς να τον αναφέρουν, αλλά ο παίκτης επιθυμεί να μείνει στην πατρίδα του.

Ο 28χρονος (22/2/98) Ισπανός δεξιοπόδαρος κεντρικός χαφ, με ύψος 1,82, μένει ελεύθερος από τη Λεβάντε κι αναζητεί την επόμενη ομάδα της καριέρας του. Ο Μαρτίνεθ έχει κάνει σπουδαία καριέρα στη συγκεκριμένη ομάδα. Μέτρησε 155 ματς με 12 γκολ και 18 ασίστ και για ένα μικρό διάστημα είχε προπονητή τον Λίσι. Έχει παίξει επίσης στη Μιραντές (38 ματς, 3 γκολ, 1 ασίστ), στην Ουέσκα (17 ματς) και στην Αλκορκόν (1 παιχνίδι).

Αναλυτικά όσα αναφέρουν οι Ισπανοί: «Η τελευταία κίνηση του Πάμπλο Μαρτίνεθ, οι προσφορές που δεν τον πείθουν και μια επιθυμία που δίνει επιλογές στη Σεβίλλη.

Ο γεννημένος στη Μαδρίτη μέσος, βρίσκεται στο στόχαστρο της Σεβίλλης, περίμενε μέχρι την τελευταία στιγμή μια προσφορά από τη Λεβάντε για την ανανέωση του συμβολαίου του, αλλά πλέον θεωρεί την αποχώρησή του ως ελεύθερος παίκτης τελειωμένη και αναζητά έναν νέο προορισμό με μία προτεραιότητα.

Η Σεβίλλη επένδυσε μόνο 250.000 ευρώ σε ενισχύσεις το περασμένο καλοκαίρι και η κατάσταση δεν αναμένεται να αλλάξει πολύ αυτό το καλοκαίρι. Ο Χοσέ Ιγνάσιο Ναβάρο δεν έχει άλλη επιλογή από το να αναζητήσει ευκαιρίες στην αγορά που να ταιριάζουν στους αυστηρούς οικονομικούς περιορισμούς. Ο Πάμπλο Μαρτίνεθ ταιριάζει απόλυτα σε αυτό το προφίλ.

Με συσσωρευμένη εμπειρία στο elite επίπεδο, εκτός από τη Σεβίλλη, έχει προσελκύσει ενδιαφέρον από την Οσασούνα, την Έλτσε, τη Χετάφε, τη Ράγιο Βαγιεκάνο και την Αλαβές, καθώς και τη Θέλτα Βίγκο. Ωστόσο, καμία από αυτές δεν του έχει κάνει ακόμη επίσημη προσφορά.

Οι μόνες γραπτές προσφορές που έχει στο τραπέζι είναι από την Ελλάδα και τη Σαουδική Αραβία. Και οι δύο οικονομικά ελκυστικές, καθώς θα του επέτρεπαν να βελτιώσει τον μισθό του. Αλλά ο Πάμπλο Μαρτίνεθ θέλει να παραμείνει στο ισπανικό ποδόσφαιρο».

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