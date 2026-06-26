Στη Σερβία θεωρούν κλεισμένη τη μεταγραφή του Μπάλσα Πόποβιτς στον Ολυμπιακό και μεταφέρουν τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης.

Μετά την απόκτηση του Στουρνάρα, ο Ολυμπιακός έχει φουλάρει για να ολοκληρώσει την ιεραρχία στη θέση του τερματοφύλακα, με τον Μπάλσα Πόποβιτς να οδεύει προς το... λιμάνι.

Ο 26χρονος πορτιέρε αναδείχθηκε καλύτερος τερματοφύλακας του πρωταθλήματος στη Σερβία όπου αγωνίστηκε ως δανεικός στη Μπέογκραντ από τον Ερυθρό Αστέρα. Για αυτό τον λόγο και οι Πειραιώτες είχαν κυκλώσει το όνομά του για την ενίσχυση στον «άσο».

Σύμφωνα με το σέρβικο «sportklub», η μεταγραφή του Μαυροβούνιου κίπερ αναμένεται να αγγίξει το ποσό του 1,5 εκατ. ευρώ ενώ στη συμφωνία, ο Ερυθρός Αστέρας θα διατηρήσει και ένα ποσοστό μεταπώλησης το οποίο δεν έχει γίνει γνωστό αλλά θα κινείται από 10% μέχρι 20%.

Τέλος, το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό θα είναι διάρκειας πέντε ετών και ο ίδιος προορίζεται για back-up του Κωνσταντίνου Τζολάκη.