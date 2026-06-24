Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για τον νέο, Έλληνα, βοηθό του Μεντιλίμπαρ.

Ο Μεντιλίμπαρ στις δύο πρώτες σεζόν του στον Ολυμπιακό είχε δίπλα του, τους δύο Ισπανούς βοηθούς του και τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο.

Μία συνεργασία καλή, όχι μόνο εκ του αποτελέσματος, με την κατάκτηση του Κόνφερενς Λιγκ και του νταμπλ, αλλά κυρίως γιατί όλοι ήταν ευχαριστημένοι. Κι ο Μεντιλίμπαρ, που είχε έναν Έλληνα βοηθό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αλλά κι ο Συλαϊδόπουλος, που μάθαινε πράγματα από έναν τόσο έμπειρο τεχνικό.

Με την αποχώρηση του Έλληνα τεχνικού για την Πορτογαλία, όπου ήταν στον πάγκο της Ρίο Άβε, στον οποίο και συνεχίζει, η θέση του στο τεχνικό τιμ του Ολυμπιακού έμεινε κενή την περασμένη σεζόν. Με τη συγκυρία, πιθανότατα, της απώλειας του τίτλου του πρωταθλήματος. Αυτό λοιπόν τώρα αποφάσισε ο Ολυμπιακός να το καλύψει. Και η επιλογή είναι πάλι εκ των έσω. Όπως ήταν ο Συλαϊδόπουλος, προπονητής τότε της Κ19.

Τώρα, είναι ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, που σύμφωνα με πληροφορίες αναλαμβάνει από τη Δευτέρα θέση στο τεχνικό τιμ, ως βοηθός του Μεντιλίμπαρ. Ο Αβραάμ, που έχει πολύ καλές σχέσεις τόσο με τον Βάσκο, όσο και με τους Ισπανούς βοηθούς του, ήταν την τελευταία σεζόν στο τιμόνι της Κ17 του Ολυμπιακού, κάνοντας ουσιαστικά το ξεκίνημα του ως προπονητής, κι ενώ πρώτα είχε περάσει από την πρώτη ομάδα ως διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος με τρεις Ισπανούς προπονητές, τον Κορμπεράν, τον Μίτσελ και τον Μαρτίνεθ. Και στη συνέχεια ήταν στρατηγικός σύμβουλος για μία διετία στην Κ17 και στην Κ19 του Ολυμπιακού.

Ο Αβραάμ είναι στρατιώτης του Ολυμπιακού, αλλά και με φιλοδοξίες να κάνει πράγματα στο ποδόσφαιρο και είναι μία επιλογή για την οποία συμφώνησαν άπαντες στο κλαμπ, κάτι που σημαίνει ότι όλοι την αναγνωρίζουν ως μία σωστή επιλογή

Άσχετο: Γνώμη μου είναι ότι παίκτη που δεν έρχεται με την καρδιά του και με την ψυχή του στον Ολυμπιακό, δεν τον παίρνεις, όσο κι αν τον θέλεις. Από εκεί και πέρα, είναι κάτι άλλο το να έχει κάποιος δισταγμούς και να τους ξεπεράσει-εάν είσαι πεπεισμένος ότι τους έχει ξεπεράσει.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Έδωσε μία μεγάλη συνέντευξη στην ιταλία ο Γιόβετιτς και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει από την κουβέντα ο Ολυμπιακός. με τον Μαυροβούνιο να στέκεται φυσικά την κατάκτηση του Κονφερενς Λιγκ, στην οποία ασφαλώς και συνέβαλε και ο ίδιος.

«Ένα απίστευτο συναίσθημα, ο πρώτος μου ευρωπαϊκός τίτλος. Ήρθε αργά, αλλά σε ένα μοναδικό περιβάλλον. Και τον κέρδισα μπροστά στα τρία παιδιά μου. Ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία για μένα», είπε ο Γιόβετιτς, ο οποίος φέτος βοήθησε την Ομόνοια να πάρει το πρωτάθλημα στην Κύπρο.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😞