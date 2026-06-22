Νικολακόπουλος στους Galacticos: «Ο Ολυμπιακός κλείνει και άλλο στόπερ, αυτοί είναι οι 3 για αριστερό μπακ»!
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Ο Κώστας Νικολακόπουλος, ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, μιλώντας στους Galacticos by Interwetten ανέλυσε από μέρους του όλα τα μεταγραφικά του συλλόγου.
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε μία συνέχεια της υλοποίησης του μεταγραφικού του σχεδιασμού. Ο Κώστας Νικολακόπουλος, ρεπόρτερ των Πειραιωτών, μιλώντας στους Galacticos by Interwetten στάθηκε στα των εξελίξεων σε σχέση με την ενίσχυση της αμυντικής τους γραμμής και κυρίως σε ότι αφορά στην θέση του στόπερ. Δείτε στο βίντεο αναλυτικά τα όσα είπε.
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