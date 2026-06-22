Η ΠΑΕ Άρης έθεσε προς διάθεση τα εισιτήρια διαρκείας της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου (2026-27), τις τιμές αυτών αλλά και το χρονοδιάγραμμα πώλησης των σχετικών καρτών.

Τα εισιτήρια διαρκείας εξασφαλίζουν είσοδο σε όλους τους αγώνες της Stoiximan Superleague αλλά και στους αντίστοιχους του Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ στην ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Άρης τονίζει ότι οι κάτοχοι των καρτών διαρκείας θα έχουν προνομιακές τιμές στην αγορά προϊόντων των χορηγών/υποστηρικτών της εταιρίας. Πηγαίνοντας στο χρονοδιάγραμμα της αγοράς, από τις 22 Ιουνίου έως και τις 22 Ιουλίου θα είναι δεσμευμένες οι θέσεις όλων των περσινών κατόχων και κάθε νέος κάτοχος θα μπορεί να αγοράσει τη θέση του από τις διαθέσιμες. Από τις 23 Ιουλίου έως και τις 31 Αυγούστου η διάθεση των θέσεων θα είναι ελεύθερη.

Σε ότι αφορά τις τιμές των εισιτηρίων διαρκείας, η ΠΑΕ Άρης προχώρησε στη μείωση των τιμών για την ανανέωση των καρτών διαρκείας ως μια μορφή επιβράβευσης των περσινών κατόχων. Η σχετική μείωση κυμαίνονται από 7% έως και 10% καθώς οι τελικές τιμές των διαρκείας – σε ότι αφορά τους νέους κατόχους – είναι ίδιες με πέρυσι. Κυρίως όμως προστέθηκε το κίνητρο έγκαιρης αγοράς μέσω της 1ης περιόδου, με εκπτώσεις 14%-20% σε σχέση με τις τελικές τιμές. Σημαντικές μειώσεις αποφασίστηκαν στις τιμές για φοιτητές, ανέργους και ΑμεΑ φτάνοντας έως το 20%, καθώς για πρώτη φορά αποφασίστηκε ο διαχωρισμός των περιόδων διάθεσης για τα νέα εισιτήρια διαρκείας, δίνοντας τη δυνατότητα στους φιλάθλους που θα κινηθούν έγκαιρα να επωφεληθούν από σημαντικά χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τη δεύτερη περίοδο πωλήσεων.

Τα οικογενειακά πακέτα παραμένουν σχεδόν στο σύνολό τους αμετάβλητα, επιβεβαιώνοντας τη βούληση της ΠΑΕ να στηρίξει τις οικογένειες που επιλέγουν να ζουν την εμπειρία του γηπέδου μαζί με τα παιδιά τους.

Ο πίνακας των τιμών με τις τιμές για την ανανέωση των καρτών διαρκείας.