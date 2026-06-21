Ο Γιάννης Αλαφούζος ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος στην παρουσίαση του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο Γιάννης Αλαφούζος πιστεύει πολύ στο πρότζεκτ Τζέικομπ Νίστρουπ και στο ότι θα πετύχει στον Παναθηναϊκό.

Στην παρουσίαση του Δανού τεχνικού ο μεγαλομέτοχος του τριφυλλιού δεν έκρυψε το χαμόγελό του. Στο τέλος των δηλώσεων του Νίστρουπ, ο Αλαφούζος είχε ένα σύντομο τετ α τετ με τον Δανό τεχνικό και χειραψία, ενώ φωτογραφήθηκαν με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη.

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