Νίστρουπ: Ο Αλαφούζος χαμογελαστός δίπλα στον Δανό τεχνικό
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Ο Γιάννης Αλαφούζος ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος στην παρουσίαση του Τζέικομπ Νίστρουπ.
Ο Γιάννης Αλαφούζος πιστεύει πολύ στο πρότζεκτ Τζέικομπ Νίστρουπ και στο ότι θα πετύχει στον Παναθηναϊκό.
Στην παρουσίαση του Δανού τεχνικού ο μεγαλομέτοχος του τριφυλλιού δεν έκρυψε το χαμόγελό του. Στο τέλος των δηλώσεων του Νίστρουπ, ο Αλαφούζος είχε ένα σύντομο τετ α τετ με τον Δανό τεχνικό και χειραψία, ενώ φωτογραφήθηκαν με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη.
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@Photo credits: INTIME, eurokinissi
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