Άρης και Τάσος Δώνης είναι πιθανό να συνεχίσουν μαζί με την προσδοκία ότι ο επιθετικός δεν θα χρειαστεί να διαχειριστεί προβλήματα τραυματισμών όπως την περασμένη σεζόν.

Η περασμένη αγωνιστική χρονιά ήταν εξαιρετικά προβληματική για τον Τάσο Δώνη καθώς στο μεγαλύτερο διάστημα αυτής αντιμετώπισε τραυματισμού με συνέπεια τη συρρίκνωση του αριθμού των αγώνων του. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η διαθεσιμότητά του περιορίστηκε στους 14 αγώνες και σε λιγότερα από 500 λεπτά συμμετοχής παρότι – στο ξεκίνημα αυτής της σχέσης – επικρατούσε η αίσθηση ότι θα εξελισσόταν σ’ έναν από τους πρωταγωνιστές της ομάδας. Ο 30χρονος επιθετικός χρειάστηκε να διαχειριστεί αρκετούς μυϊκούς τραυματισμούς με κύριο στοιχείο το ότι έπαιξε σε μόλις δύο αγώνες από το ξεκίνημα της σεζόν έως και τα τέλη του Γενάρη!

Ωστόσο, το καλοκαίρι του 2025 ο Τάσος Δώνης είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας και το συγκεκριμένο γεγονός έπαιξε ρόλο στις συζητήσεις υπήρξαν στο προηγούμενο διάστημα. Αυτές, εκτός απροόπτου, οδηγούν στην παραμονή του παίκτη στην ομάδα και για την ερχόμενη σεζόν με την ελπίδα ότι θα αποφύγει τους τραυματισμούς και θα είναι στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου.