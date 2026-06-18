Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον Άκη Παρταλίδη ο οποίος στο παρελθόν ήταν στο εμπορικό τμήμα της ΚΑΕ.

Ο Άκης Παρταλίδης ήταν ο εμπορικός διευθυντής της ΚΑΕ Άρης για περίπου έξι χρόνια και πλέον αναλαμβάνει την αντίστοιχη θέση και στην ΠΑΕ Άρης. Η τελευταία ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας αναφέροντας ότι… «αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Εμπορικής Πολιτικής της ΠΑΕ (Commercial/Marketing Director), στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξής της σε όλους τους τομείς.

Ο κ. Παρταλίδης, από τα πλέον έμπειρα στελέχη στον τομέα του, είναι Υπεύθυνος Στρατηγικού Marketing και ιδιοκτήτης διαφημιστικής εταιρείας με βαθιά εξειδίκευση στην κλιμάκωση εμπορικών λειτουργιών και την υλοποίηση πρωτοβουλιών με ισχυρό κοινωνικό σκοπό.

Από το 2019 έως το 2025 διετέλεσε Εμπορικός Διευθυντής και Διευθυντής Marketing στην ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson, όπου οργάνωσε το εμπορικό τμήμα, προσελκύοντας χορηγούς με διεθνή παρουσία στο sports marketing και σχεδίασε καμπάνιες υψηλής προβολής με έντονο κοινωνικό προφίλ.

Καλωσορίζουμε τον Άκη Παρταλίδη στην οικογένεια της ΠΑΕ ΑΡΗΣ και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα».