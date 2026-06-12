Τσικίνιο: «Κορυφαία στιγμή στην καριέρα μου το Conference, ανατρίχιαζα που έρχονταν σε μένα οι φίλαθλοι και έκλαιγαν»

Σε μία διαδικτυακή συνέντευξη 4 σελίδων ο Τσικίνιο δήλωσε απόλυτα ευτυχισμένος στον Ολυμπιακό και θυμήθηκε την στιγμή της κατάκτησης του Conference.

Στην Πορτογαλία και το Zero Zero μίλησε ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός της ομάδας του Ολυμπιακού. Ο Τσικίνιο αναφέρθηκε φυσικά και στο Conference.

Για εκείνες τις στιγμές είπε μεταξύ άλλων: «Ήταν η κορυφαία στιγμή στην καριέρα μου χωρίς αμφιβολία. Ήταν μία ιστορική στιγμή για την ομάδα διότι ήταν το πρώτο Ευρωπαϊκό ελληνικού συλλόγου. Ήταν κάτι τρελό.

Ήταν μία πολύ δύσκολη διοργάνωση και τα πήγαμε πολύ καλά. Η ομάδα στόχευε σε ευρωπαϊκό τίτλο για ένα μεγάλο διάστημα και ακόμα και εάν αυτός ο τίτλος δεν είναι το Champions League είναι μία σημαντική διοργάνωση που την έχουν κατακτήσει σημαντικές ομάδες όπως η Ρόμα και η Τσέλσι.

Οι Έλληνες είναι πολύ παθιασμένοι. Σε αγαπούν με έναν τρόπο που είναι δύσκολο να εξηγήσει κανείς. Πήραμε το Conference και υπήρχαν άνθρωποι που έκλαιγαν και βγήκαν στους δρόμους. Με αγκάλιασαν και με ευχαριστούσαν. Τίποτα δεν μπορεί να αναπληρώσει τέτοιες στιγμές ή να σε ανταμείψει τόσο πολύ.

Ναι φυσικά ανατρίχιαζα και ανατρίχιασα. Κόσμος ερχόταν σε μένα και έκλαιγε απο χαρά και δεν ήξερα πώς να αντιδράσω». Εκτός των άλλων σχολίασε ότι είναι πιο δύσκολο να περπατά πλέον στους δρόμους της Αθήνας καθώς τον αναγνωρίζει ο κόσμος. Του αρέσει το συνδέεται με τον κόσμο οπότε του έγινε κάτι φυσιολογικό (το να τον σταματούν στον δρόμο).

Ακόμα και στη Μύκονο όταν είχε βρεθεί με τον Κάρμο μετά το 4-2 με την Άστον Βίλα (όπου είχαν ρεπό) ανέφερε ότι σε εστιατόριο που βρέθηκαν σηκώθηκε ο κόσμος και χειροκροτούσε. Ο Τσικίνιο έδωσε έμφαση στο πόσο τον εκτιμούν στον σύλλογο αλλά και το ότι τον λατρεύει ο κόσμος αλλά στην περηφάνειά του στο να βρίσκεται στον Ολυμπιακό και γενικά στο πόσο ευχαριστημένος είναι στην Ελλάδα.