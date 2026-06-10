Αθανασίου στους Galacticos: «Οι δηλώσεις του Μπενίτεθ επιβεβαιώνουν το ορθό της απόφασης του ΠΑΟ»
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Ο Νίκος Αθανασίου σχολίασε στους Galacticos όσα ανέφερε σε συνέντευξή του ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ.
Ο Ράφα Μπενίτεθ σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι στον Παναθηναϊκό του ζήτησαν να τερματίσει η ομάδα στην τέταρτη θέση κι ότι δεν ενδιαφέρει το Europa League.
Ο ρεπόρτερ του τριφυλλιού Νίκος Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten σχολίασε τα όσα είπε ο Ισπανός τεχνικός και που ασφαλώς προκάλεσαν απορίες.
Αναλυτικά όσα είπε ο Αθανασίου στους Galacticos
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