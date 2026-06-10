Ο Νίκος Αθανασίου σχολίασε στους Galacticos όσα ανέφερε σε συνέντευξή του ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ράφα Μπενίτεθ σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι στον Παναθηναϊκό του ζήτησαν να τερματίσει η ομάδα στην τέταρτη θέση κι ότι δεν ενδιαφέρει το Europa League.

Ο ρεπόρτερ του τριφυλλιού Νίκος Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten σχολίασε τα όσα είπε ο Ισπανός τεχνικός και που ασφαλώς προκάλεσαν απορίες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αθανασίου στους Galacticos