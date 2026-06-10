Παναθηναϊκός-Στόρσκοφ: Ένας «γάμος» που έγινε με 20 χρόνια καθυστέρηση

Η προ 20ετίας συμφωνία μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Άντερς Στόρσκοβ, που δεν ευοδώθηκε ποτέ και ο λόγος που συνέβη αυτό.

Αργά το βράδυ της Τρίτης (09/06) κυκλοφόρησε από τη Δανία η τρίτη προσθήκη του Γιάκομπ Νίστρουπ στο τεχνικό επιτελείο που θα έχει στον Παναθηναϊκό, ο προπονητής φυσικής κατάστασης Άντερς Στόρσκοβ.

Πρόκειται για έναν 55χρονο προπονητή φυσικής κατάστασης, ο οποίος εργαζόταν στην εθνική ομάδα Γυναικών της Δανίας ενώ πιο πριν είχε δουλέψει για κάτι παραπάνω από τέσσερα χρόνια στην Μπρόντμπι (2021-2025), αλλά και μία ολόκληρη 20ετία στην Κοπεγχάγη (2000-2020).

Αυτός αποτελεί το τρίτο μέλος της ομάδας που σχηματίζει ο νέος Δανός τεχνικός των «πρασίνων», μετά τον Στέφαν Μάντσεν, που θα είναι βοηθός του και τον αναλυτή Νίκλας Ρουζ Σκούσγκααρντ Πέντερσεν.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Στόρσκοβ συμφωνεί με τον Παναθηναϊκό

Το αξιοπερίεργο με την υπόθεση του Άντερς Στόρσκοβ είναι πως εκείνος έχει δώσει άλλη μια φορά τα χέρια με τον Παναθηναϊκό στο παρελθόν, αλλά αυτό δεν φαίνεται πουθενά με μία απλή ματιά στο βιογραφικό του.

Και μάλιστα αυτό που αναφέρουμε δεν επιδέχεται καμίας αμφισβήτησης, απλά και μόνο γιατί επιβεβαιώνεται από επίσημη ανακοίνωση της Κοπεγχάγης.

Τη δεύτερη μέρα του Ιουνίου το μακρινό 2006, η δανέζικη ομάδα είχε ανακοινώσει πως ο Άντερς Στόρσκοβ αποχωρεί έπειτα από έξι χρόνια από το κλαμπ, αφού έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό για να ενταχθεί στο τιμ του Χανς Μπάκε από τον Γενάρη του 2007, ο οποίος είχε ανακοινωθεί από το «τριφύλλι» μία ημέρα νωρίτερα.

Η ανακοίνωση της Κοπεγχάγης

«Ο γυμναστής της Κοπεγχάγης, Άντερς Στόρσκοφ, θα αποχωρήσει από τους πρωταθλητές Δανίας την 1η Δεκεμβρίου για να πάει στον ελληνικό σύλλογο με το όνομα Παναθηναϊκός. Αυτό σημαίνει ότι εκείνος σύντομα θα επανενωθεί με τον Χανς Μπάκε, ο οποίος ανέλαβε ως προπονητής της αθηναϊκής ομάδας πριν από μερικές εβδομάδες.

Η Κοπεγχάγη εξακολουθεί να απολαμβάνει τις ικανότητες του Άντερς το φθινόπωρο και ο σύλλογος εύχεται στον Στόρσκοφ τα καλύτερα στη θέση του γυμναστή στον Παναθηναϊκό.

Οι δηλώσεις του: ''Με λύπη αποχαιρετώ την Κοπεγχάγη, αλλά μου δόθηκε η ευκαιρία να εξελιχθώ περαιτέρω σε μια άλλη χώρα. Τώρα βρίσκομαι ακόμα στον σύλλογο για τους επόμενους έξι μήνες και θα θυμάμαι την εποχή μου στην Κοπεγχάγη με μεγάλη χαρά και έχω πολλές καλές αναμνήσεις που θα πάρω μαζί μου στην Ελλάδα'' λέει ο Άντερς Στόρσκοφ στο FCK.DK».

Η συμφωνία αυτή όμως έμεινε μονάχα στα χαρτιά και δεν υλοποιήθηκε, αφού ο Σουηδός τεχνικός απολύθηκε έπειτα από τέσσερις επίσημους αγώνες στον πάγκο του «τριφυλλιού», στις 14 Σεπτεμβρίου του 2006.

Κάπως έτσι οι δύο πλευρές αποφάσισαν να μην υλοποιήσουν τη συνεργασία τους με αποτέλεσμα την 1η Δεκεμβρίου του 2006, ο Άντερς Στόρσκοφ να επιστρέψει στην αγαπημένη του Κοπεγχάγη, όπου κι έμεινε για ακόμη 14 χρόνια.

Μάλιστα στην ανακοίνωση της επιστροφής του, επιβεβαιώνεται η ακύρωση αυτής της συμφωνίας με τον Παναθηναϊκό.

«Ο προπονητής φυσικής κατάστασης της Κοπεγχάγης εδώ και πολλά χρόνια, Άντερς Στόρσκοφ, υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Δανίας από την 1η Δεκεμβρίου 2006 έως τις 30 Ιουνίου 2009.

Ο Άντερς Στόρσκοφ είχε αρχικά υπογράψει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό από την 1η Δεκεμβρίου, αλλά ο Στόρσκοφ κατέληξε σε συμφωνία με τον ελληνικό σύλλογο για την ακύρωση της συμφωνίας.

- Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καταλήξουμε σε deal με τον Άντερς για μια νέα συμφωνία. Ο Άντερς είναι ένα σημαντικό κομμάτι της Κοπεγχάγης κι ένας εξαιρετικά ικανός προπονητής που διαθέτει όλες τις ανθρώπινες και επαγγελματικές ιδιότητες που θα μπορούσε κανείς να επιθυμήσει. Προσβλέπουμε σε πολλά χρόνια μελλοντικής συνεργασίας, λέει ο αθλητικός διευθυντής Κάρστεν Β. Γιένσεν.

- Είμαι απίστευτα χαρούμενος που μπορώ να συνεχίσω το έργο μου εδώ στην Κοπεγχάγη. Ο σύλλογος βρίσκεται σε μια συναρπαστική περίοδο και σε αυτό που έχουμε χτίσει τα τελευταία χρόνια θα ήθελα πολύ να συνεχίσω να είμαι μέρος. Τελικά, πρόκειται για το να έρχομαι στη δουλειά χαρούμενος και με κίνητρο κάθε μέρα και αυτό έκανα πάντα στη Κοπεγχάγη, λέει ο Άντερς Στόρσκοφ».