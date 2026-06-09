Μάτος και Βιεϊρίνια στην Τούμπα για το ματς της Ελλάδας Κ19!

Πολλά γνώριμα πρόσωπα βρέθηκαν στις κερκίδες της Τούμπας για την αναμέτρηση της Κ19 της Εθνικής νέων με το Καζακστάν, με τους Λέο Μάτος, Αντρέ Βιεϊρίνια, Θοδωρή Ζαγοράκη και Μάκη Γκαγκάτση να παρακολουθούν από κοντά το παιχνίδι του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Αρκετά γνώριμα πρόσωπα από την οικογένεια του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στις κερκίδες της Τούμπας για την αναμέτρηση της Κ19 της Εθνικής Ελλάδας με το Καζακστάν, στο πλαίσιο της 3ης και τελευταίας αγωνιστικής του League A. Οι μικροί της «γαλανόλευκης» επικράτησαν με 4-2 και πήρε την πρόκριση για την επόμενη προκριματική φάση της League A.

Τα βλέμματα συγκέντρωσαν ο νέος αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, Λέο Μάτος, και ο νέος τεχνικός διευθυντής του συλλόγου, Αντρέ Βιεϊρίνια, οι οποίοι παρακολούθησαν από κοντά την αναμέτρηση μαζί με τον υπεύθυνο των ακαδημιών, Βαγγέλη Πουρλιοτόπουλο, τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ, Άγγελο Αναστασιάδη, τον Γιώργο Θεοδωρίδη και τον Παναγιώτη Τσίκνα. Στην Τούμπα βρέθηκε επίσης ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας στο Euro 2004, Θοδωρής Ζαγοράκης, συνοδευόμενος από τον επί χρόνια συνεργάτη του Ότο Ρεχάγκελ στην Εθνική ομάδα, Γιάννη Τοπαλίδη. Το «παρών» έδωσε και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης.