Ο Κώστας Νικολακόπουλος εξηγεί μέσα από το blog του στο Gazzetta τη διαφορά του Europa League σε σχέση με το Europa League της νέας σεζόν.

Θυμάμαι που είχα πει κάποια στιγμή στο ξεκίνημα της απερχόμενης σεζόν ότι το φετινό Γιουρόπα Λιγκ ήταν μία ευκαιρία για διάκριση κάποιας ελληνικής ομάδας, με τη συμμετοχή στη διοργάνωση του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού.

Είχα εκφράσει την σχετική άποψη πολύ απλά βλέποντας τις ομάδες που ήταν στη διοργάνωση-και νομίζω πως δικαιώθηκα, με την παρουσία στα ημιτελικά της Φράϊμπουργκ και τη Μπράγκα, με τους Γερμανούς να φτάνουν στον τελικό. Ατυχώς γι΄ αυτές, οι εκπρόσωποι μας στο Γιουρόπα Λιγκ δεν εκμεταλλεύθηκαν την ευκαιρία: ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε τον Φλεβάρη από τη Θέλτα κι ο Παναθηναϊκός τον Μάρτιο από την Μπέτις.

Είναι αλήθεια ότι δεν τις λες και…τυχερές που έπεσαν σε δύο ισπανικές ομάδες, όμως τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν γι΄ αυτές καλύτερα αν δεν τερμάτιζαν ο μεν ΠΑΟΚ 17ος στη League Phase, ο δε Παναθηναϊκός 20ος. Θα μπορούσαν και οι δύο να ήταν πιο ψηλά στη βαθμολογία (ο Ολυμπιακός μία σεζόν πριν, είχε τερματίσει 7ος να θυμίσω) και να είχαν έτσι καλύτερες κληρώσεις, αν δεν είχαν φέρει μία σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων. Βλέπε ΠΑΟΚ-Μακάμπι Τελ Αβιβ 0-0, ΠΑΟΚ-Μπραν 1-1, Λούντογκορετς-ΠΑΟΚ 3-3, αλλά και ΠΑΟ-Γκο Άχεντ Ίγκλς 1-2, ΠΑΟ-Πλιζέν 0-0, Φέρεντσβαρος-ΠΑΟ 1-1.

Το θέμα είναι ότι το νέο Γιουρόπα Λιγκ μοιάζει πολύ πιο σκληρό και δύσκολο σε σχέση με το προηγούμενο. Διότι, εδώ υπάρχουν ονόματα όπως η Γιουβέντους και η Μίλαν. Αλλά και η Μαρσέϊγ με την Μπάγερ Λέβερκουζεν. Αγγλικές ομάδες (Μπούρνεμουθ, Σάντερλαντ) που πάντα είναι ισχυρές, ανεξαρτήτως ονόματος. Και πιθανότατα και η Μπενφίκα με τη Ρέϊντζερς. Η Κρίσταλ Πάλας η, η Ράγιο. Η Θέλτα. Η Χόφενχαϊμ.

Το γράφω γιατί ακούω κι αρκετούς Ολυμπιακούς να λένε ότι ίσως είναι καλύτερα να παίξει στην επόμενη σεζόν η ομάδα στο Γιουρόπα Λιγκ για να το διεκδικήσει. Οκ, ασφαλώς άλλο είναι το Τσάμπιονς Λιγκ και άλλο το Γιουρόπα Λιγκ, όμως με τη σύνθεση που θα έχει τη νέα σεζόν, μόνο…εύκολο δεν θα είναι να διακριθείς. Πρέπει να έχεις πραγματικά καλή ομάδα.

Απλά να υπενθυμίσω ότι ο Ολυμπιακός στο Γιουρόπα Λιγκ θα παίξει εάν αποκλειστεί είτε στον γ΄ προκριματικό του Τσάμπιονς Λιγκ (αρχές Αυγούστου), είτε στα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ (τέλη Αυγούστου). Και θα είναι, σε μία τέτοια περίπτωση, στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας άμα λάχει!

Άσχετο: Η Πάρμα φαίνεται να είναι έτοιμη να το προχωρήσει, για να αγοράσει τον Στρεφέτσα από τον Ολυμπιακό. Τώρα, για να δώσει τα πέντε εκ. Ευρώ, δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Δεν είχαν καθόλου καλά νούμερα οι κεντρικοί χαφ του Ολυμπιακού, από πλευράς δημιουργίας κι εκτέλεσης.

Ο Έσε έβαλε ένα γκολ κι έφτιαξε δύο. Ο Γκαρθία επίσης έβαλε ένα γκολ κι έφτιαξε ένα. Ο Νασιμέντο κι αυτός ένα γκολ, με δημιουργία τεσσάρων. Ο Σιπιόνιο μηδέν και μηδέν…Ο Μουζακίτης επίσης σκόραρε ένα (από πέναλτι), αλλά δημιούργησε πέντε, με τη βοήθεια και κάποιων στατικών φάσεων.

Γενικά χαμηλά νούμερα.

