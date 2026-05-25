Ο Παρασκευάς Άντζας δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας και ο Δημήτρης Τομαράς γράφει στο blog του στο Gazzetta για έναν εκ των κορυφαίων ever Ελλήνων αμυντικών.

Πρωί Δευτέρας και τα νέα ήταν τόσο στενάχωρα. Τόσο σοκαριστικά. Τόσο άσχημα. Ο Παρασκευάς Άντζας έφυγε από την ζωή σε ηλικία μόλις 49 ετών. Λίγες ώρες μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό στο T-Center. Τόσο νέος και με έναν σκληρό τρόπο αλλά και παλεύοντας για καιρό με την ασθένειά του.

Με τον χαμό του Παρασκευά Άντζα φεύγει και ένα δικό μας μέρος από τα νιάτα μας. Όχι μόνο από τα δικά μας αλλά από πολύ κόσμο που δέθηκε μαζί του, τον αποθέωσε και τον αγάπησε ως ποδοσφαιριστή και που στο μυαλό του δικαίως έχει μείνει ένας εκ των κορυφαίων Ελλήνων αμυντικών της εποχής του αλλά και συνολικότερα στην Ελλάδα. Ένας... μπαλάτος στόπερ. Παίκτης που δεν είχε μόνο αμυντικά αλλά και δημιουργικά ατού και έβαζε και γκολ.

Φεύγει λοιπόν μαζί και ένα κομμάτι από τις αναμνήσεις μας από έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή - και έναν καταπληκτικό άνθρωπο όπως αναφέρουν όσοι τον ήξεραν πολύ καλά - που δεν έμελλε να κάνει την καριέρα που του άξιζε με βάση τα προσόντα και τις δυνατότητές του. Ένα παιδί που κάλλιστα θα μπορούσε να παίξει σε ομάδες επιπέδου Γιουβέντους και όχι μόνο. Ήτοι σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Ένας παίκτης που όσοι τον έζησαν είχαν να λένε για το πόσο καλός και ποιοτικός αμυντικός ήταν. Ένας ποδοσφαιριστής που βίωσε τις πρώτες μεγάλες στιγμές του Ολυμπιακού στο Champions League (με τη Βέρντερ Βρέμης και όχι μόνο ή το διπλό με τη Λάτσιο). Ένας τοπ σέντερ μπακ - ο οποίος πρόλαβε και έπαιξε σε επίπεδο Εθνικής σε τελική φάση Ευρωπαϊκού το 2008 για να αποχωρήσει μετά από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα - που ποτέ δεν επεδίωκε να είναι μπροστά και στα φλας της δημοσιότητας. Ένας ήρωας αλλά πάντα αφανής. Μαχητής από την αρχή ως το τέλος.

«Δεν μετανιώνω. Για ό,τι έχω κάνει στην καριέρα μου, δεν το έχω μετανιώσει», είχε πει σε μεγάλη συνέντευξή του στο Gazzetta προ ετών.

Όσο για τον καλύτερο συμπαίκτη που είχε; «Ζιοβάνι με κλειστά μάτια, "δεν υπήρχε" αυτός ο παίκτης. Εκανε βάρη μόνος του, ήταν πολύ επαγγελματίας... Και φυσικά σου περνούσε την μπάλα μέσα από την κοιλιά, από το σβέρκο. Δεν ήξερες από που θα στην περάσει».

Για τον Άντζα δεν υπήρξε καμία ομάδα του που να την υπηρέτησε αγωνιστικά που να έχει να πει ότι δεν τα έδωσε όλα. Από την Ξάνθη, τον Ολυμπιακό ή την Δόξα Δράμας. Πήρε αρκετούς τίτλους σε συλλογικό επίπεδο στην Ελλάδα αλλά - όπως σημειώνουμε και πιο πάνω - ήταν ένας ποδοσφαιριστής ικανός να παίξει σε πιο υψηλό επίπεδο στην Ευρώπη.

Τα δύσκολα χρόνια και η θλίψη όλης της ερυθρόλευκης οικογένειας

Η απώλεια του Παρασκευά Άντζα ήταν μία είδηση που στεναχώρησε όσο δεν πάει όλη την ερυθρόλευκη οικογένεια. Στεναχώρησε όμως και όσους τον γνώριζαν αλλά και όλον τον ποδοσφαιρικό κόσμο.

Και φυσικά σόκαρε και στεναχώρησε αφάνταστα τους πρώην συμπαίκτες και φίλους του.

Ο Άντζας πάλευε με την νόσο του ALS για περίπου 2 χρόνια. Τα 2 τελευταία δύσκολα χρόνια. Και εκεί ήταν ένας μεγάλος αγωνιστής έως και την τελευταία του στιγμή. Όπως είχε μάθει να παλεύει στα γήπεδα το ίδιο έκανε και στη ζωή του. Στη ζωή του όπου πάντα λειτουργούσε για το καλό της οικογένειάς του και ό,τι έκανε ήταν για τους δικούς του ανθρώπους.

Ποτέ δεν τον ενδιέφεραν τα πολλά χρήματα ή η δόξα. Ποτέ δεν τον ένοιαξε να τον προβάλλουν στο φουλ. Τον ενδιέφερε να μην τον αδικούν και να γράφουν πράγματα για τον χαρακτήρα του, όπως θα απασχολούσε κάθε άνθρωπο. Πάντα είχε προτεραιότητα τους δικούς του ανθρώπους και την οικογένειά του και ήθελε ό,τι κάνει να κάνει γιατί το ευχαριστιέται και τον γεμίζει ως άνθρωπο. Με την παρουσία που είχε ως παίκτης και την διαδρομή του ένα είναι σίγουρο: δεν θα ξεχαστεί ποτέ και ειδικά από τον κόσμο του Ολυμπιακού.

Εμείς θα πρέπει να ευχαριστήσουμε - και να ευχαριστούμε πάντα - αυτόν τον άνθρωπο για όσα προσέφερε στο ελληνικό ποδόσφαιρο και βέβαια να εκφράσουμε τα θερμά συλλυπητήριά μας προς στην οικογένειά του και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει.