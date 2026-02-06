Μλαντένοβιτς: Ανακοινώθηκε από τη Καραγκιουμρούκ
Το κεφάλαιο Φιλίπ Μλαντένοβιτς στον Παναθηναϊκό έκλεισε και επίσημα, με ανακοίνωση από το «τριφύλλι», που τον ευχαρίστησε για την προσφορά του. Ο Σέρβος μπακ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία, με τη φανέλα της Καραγκιουμρούκ, ως δανεικός, όπως έκανε γνωστό η ομάδα με επίσημη ανακοίνωση.
Να θυμίσουμε πως ο Μλαντένοβιτς είχε ενταχθεί στο «τριφύλλι» το καλοκαίρι του 2023 από τη Λέγκια Βαρσοβίας και σε 85 εμφανίσεις, σε όλες τις διοργανώσεις, μέτρησε 3 γκολ και 8 ασίστ. Η Καραγκιουμρούκ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον πάτο της βαθμολογίας του τουρκικού πρωταθλήματος και παλεύει για τη ζωή της. Ο 34χρονος μετακομίζει στο τουρκικό πρωτάθλημα ως δανεικός μέχρι το καλοκαίρι, όπου και ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ομάδα μας ήρθε σε συμφωνία με τον αριστερό μπακ του Παναθηναϊκού, Φιλίπ Μλαντένοβιτς , ως δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν.
Ο έμπειρος παίκτης, που στην καριέρα του έχει αγωνιστεί σε ομάδες όπως η Κόζιλουσλαζ (Crvena Zvezda), η BATE Μπορίσοφ, η Κολωνία, η Σταντάρ Λιέγης και η Λέγκια Βαρσοβίας, έχει φορέσει 34 φορές τη φανέλα της Εθνικής Σερβίας. Καλοσωρίζουμε τον Μλαντένοβιτς στην οικογένειά μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία».
Filip Mladenovic https://t.co/f2USGpFuDU Fatih Karagümrük'te
Kulübümüz, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’un sol beki Filip Mladenovic ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.
Kariyerinde Kızılyıldız, Bate Borisov, Köln, Standard Liege ve Leiga Varşova… pic.twitter.com/IZewASBBqE— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) February 6, 2026
