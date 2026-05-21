Ολυμπιακός: Σε αυτό είναι καλός, στο άλλο θέλει βοήθεια

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta δέκα πράγματα για τον Ολυμπιακό με αφορμή το φινάλε του πρωταθλήματος.

Πριν ξεκινήσουν τα πλέϊ οφ είχα εκφράσει μία άποψη στην εκπομπή του Gazzetta: ότι η καλύτερη επιλογή για τον Ολυμπιακό θα ήταν να πάει ο Μεντιλίμπαρ με ένα πολύ κλειστό γκρουπ παικτών και με τον κλασικό εδώ και δύο χρόνια σχηματισμό του.

Όντως ο Βάσκος προπονητής το έκανε. Επέλεξε μία ομάδα παικτών και πήγε με αυτούς και στα έξι παιχνίδια των πλέϊ οφ, ξεχνώντας το ροτέϊσον που έκανε στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Αυτό που δεν έκανε, και το πλήρωσε ακριβά ο Ολυμπιακός, ήταν που άλλαξε τον τρόπο παιχνιδιού του στην πρεμιέρα των πλέϊ οφ με την ΑΕΚ, έπαιξε με δύο σέντερ φορ (Ελ Κααμπί, Ταρέμι) κι όχι με τον Τσικίνιο και εν πολλοίς σε εκείνο το παιχνίδι έχασε το πρωτάθλημα.

Για όποιον δεν το πρόσεξε, ο Ολυμπιακός έπαιξε στα έξι αυτά παιχνίδια του μίνι πρωταθλήματος, με βασικούς μόνο 14 παίκτες, τους Τζολάκη, Κοστίνια, Ρόντινεϊ, Ορτέγκα, Μπρούνο, Ρέτσο, Πιρόλα, Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο, Ταρέμι, Ποντένσε, Ζέλσον, Ελ Κααμπί. Απλά, τελευταία αγωνιστική, έβαλε αναγκαστικά τον Σιπιόνι βασικό αντί του προερχόμενου από τραυματισμό Έσε. Τους άλλους 10 παίκτες από το ρόστερ της ομάδας δεν τους είδαμε ποτέ (Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Κλέϊτον, Βέζο), η, τους είδαμε μόνο ως αλλαγές, περιστασιακά (Μπιανκόν, Αντρέ Λουίς, Μουζακίτη, Γιαζίτσι).

Είμαι δε βέβαιος ότι ο Ολυμπιακός πήγε καλά στα πλέϊ οφ, εννοώ στα πέντε παιχνίδια μετά την εμφάνιση-καρικατούρα στην ήττα από την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη, παίζοντας με δύο φορ, πολύ απλά γιατί ο Μεντιλίμπαρ ακολούθησε ακριβώς αυτή την τακτική: Έπαιξε με ένα μικρό γκρουπ παικτών, με 14 παίκτες, εκ των οποίων μάλιστα ο Ταρέμι έπαιξε βασικός όλα κι όλα δύο ματς.

Αυτό του βγαίνει καλύτερα του Μεντιλίμπαρ. Έτσι πήρε το Κόνφερενς Λιγκ. Έτσι οδήγησε τον Ολυμπιακό στην πρώτη 8άδα της League Phase του Γιουρόπα Λιγκ. Έτσι τον οδήγησε σε πρόκριση από την League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ! Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ξεχωρίζοντας 13, άντε 14 παίκτες και παίζοντας σε επίπεδο αρχικής 11άδας μόνο με αυτούς. Αυτό είναι το καλύτερο του Μεντιλίμπαρ. Όταν μπαίνει σε διαδικασία ροτέϊσον, εκεί αρχίζουν τα προβλήματα.

Ασφαλώς, όμως, ποδόσφαιρο σε επίπεδο κορυφής χωρίς ροτέϊσον πλέον δεν υπάρχει. Άρα, πρέπει εδώ να βρεθεί μία λύση. Και άλλη λύση, εκτός από το να βοηθηθεί ο προπονητής, εγώ δεν βλέπω. Τι εννοώ; Οι παίκτες που θα έρχονται από τον πάγκο για το ροτέϊσον, πρέπει να πλησιάζουν όσο το δυνατό περισσότερο, τους 13-14 βασικούς παίκτες από πλευράς ποιότητας. Για να είναι το ίδιο καλοί, δεν γίνεται. Η, είναι πάρα πολύ δύσκολο.

Αν μη τι άλλο, όμως, πρέπει να είναι καλύτεροι από αυτούς που ήταν τη φετινή σεζόν.

Άσχετο: Ο Βλαχοδήμος κλείνει, λένε, σε σημαντική ευρωπαϊκή ομάδα, αλλά για αναπληρωματικός γκολκίπερ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Μπορεί ο Έσε να μπήκε στο πιο δύσκολο η, να το θέσω αλλιώς στο λιγότερο καλό κομμάτι του παιχνιδιού του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, αλλά σε αυτά τα 40 λεπτά που αγωνίστηκε την έκανε τη δουλειά, κυρίως ανασταλτικά, αλλά και βγάζοντας μία πολύ καλή αντεπίθεση.

Γενικά, αυτό που ισχύει είναι ότι ο Αργεντίνος αποτελεί το πιο σημαντικό κομμάτι της μεσαίας γραμμής του Ολυμπιακού εδώ και μία τριετία, κάτι που δεν είναι καθόλου μικρό πράγμα. Έχει σταθερότητα, διάρκεια, είναι μαχητής και με καλύτερη διαχείριση, και άρα φρεσκάδα, θα είναι ακόμη πιο πολύτιμο εργαλείο.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔