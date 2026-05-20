Η αποκάλυψη Γιόβιτς για Νίκολιτς: «Μετά τις ήττες από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, επιτέθηκε σε μένα και στον Γκατσίνοβιτς και τότε άλλαξαν όλα»

Στο πλαίσιο της συνέντευξης του Λούκα Γιόβιτς στη Σερβία, ο επιθετικός της ΑΕΚ αναφέρθηκε σε ένα σκηνικό με τον Μάρκο Νίκολιτς μετά τις ήττες από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.

Η ΑΕΚ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος για τη φετινή σεζόν και ο Λούκα Γιόβιτς παραχώρησε συνέντευξη στη Σερβία με αφορμή αυτό αλλά και όλη τη χρονιά στην Ένωση.

Ο Σέρβος φορ μεταξύ άλλων, στάθηκε σε μία συζήτηση που είχε εκείνος με τον Μάρκο Νίκολιτς και τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς μετά τις ήττες από ΠΑΟΚ στην Allwyn Arena (0-2) και Ολυμπιακό στο Φάληρο (0-2), τονίζοντας ότι μετά από αυτό, άλλαξαν όλα.

Αναλυτικά:

«Ήμασταν όλοι μαζί, παλεύοντας ο ένας για τον άλλον και τελικά κατακτήσαμε μαζί τον τίτλο. Είναι καθοριστικής σημασίας οι παίκτες με λιγότερο χρόνο συμμετοχής να δείχνουν ότι νοιάζονται. Αν βγούμε στην προπόνηση και 11 παίκτες δουλεύουν καλά, ενώ οι άλλοι 11 δεν θέλουν να το κάνουν με τον ίδιο τρόπο, τότε δεν μας βοηθούν καθόλου γιατί δεν θα είμαστε στο επίπεδο που πρέπει για τον αγώνα.

Τότε η πίεση είναι μικρότερη, γιατί ξέρουμε ότι κανείς δεν είναι εκεί για να μας απειλήσει και ότι θα παίξουμε στο επόμενο παιχνίδι ανεξαρτήτως απόδοσης. Εκείνοι μας πίεζαν όλη τη σεζόν να είμαστε στο μέγιστο επίπεδο. Όταν χάσαμε πρώτα από τον ΠΑΟΚ στην έδρα μας και μετά από τον Ολυμπιακό στον Πειραιά, και τις δύο φορές με 0-2, στη συνάντηση στα αποδυτήρια ο Μάρκο Νίκολιτς επιτέθηκε σε εμένα και τον Μιγιάτ.

Είπε ότι περίμενε περισσότερα από εμάς, ότι ήρθα ως παίκτης που πρέπει να βοηθά σε τέτοια παιχνίδια, ότι η γλώσσα του σώματός μου ήταν κακή. Εκείνη την περίοδο πραγματικά περνούσα δύσκολα γιατί δεν είχα κάνει προετοιμασία, ένιωθα συνεχώς κόπωση και δεν μπορούσα να βρω τη φόρμα μου.

Πάλευα. Είχα ένα σερί 12 ή 13 αγώνων χωρίς να σκοράρω. Για μένα, αυτή η λεπτομέρεια ήταν το πιο σημαντικό κομμάτι της σεζόν, το σημείο από το οποίο όλα άλλαξαν προς το καλύτερο, και νομίζω ότι μετά από αυτό αρχίσαμε να παίζουμε ποδόσφαιρο πολύ υψηλότερης ποιότητας. Ο Μάρκο έδειξε με αυτή την κίνηση ότι δεν είχε πρόβλημα με το ότι είμαστε Σέρβοι και ότι εγώ ήρθα ως το μεγαλύτερο όνομα. Είπε αυτό που σκεφτόταν.

Αυτό μου αρέσει πολύ στον Νίκολιτς, γιατί ξέρεις πού βρίσκεσαι μαζί του. Ό,τι λέει, το εννοεί πραγματικά. Όταν σου λέει κάτι, καταλαβαίνεις αμέσως γιατί παίζεις ή δεν παίζεις. Το ίδιο ισχύει και για τα τακτικά ζητήματα. Σε κάθε στιγμή του παιχνιδιού ξέρεις ποια είναι η αποστολή σου. Αυτό ήταν το σημείο καμπής από το οποίο καταφέραμε να βρούμε φόρμα».