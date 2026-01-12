Ο Γεωργιανός διεθνής εξτρέμ φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο του Ολυμπιακού που εμφανίζεται να έχει κάνει πρόταση.

Όπως μεταδίδει ο δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι ο Ζούρικο Νταβιτασβίλι δεν αποτελεί απλώς στόχο του Ολυμπιακού αλλά έχει μεταφερθεί - λεκτικά όπως σημειώνει - πρόταση προς την Σεντ Ετιέν για τον παίκτη. Με βάση τις ίδιες πηγές ο Ολυμπιακός προσφέρει 10.5 εκατ. συν 3 εκατ. ευρώ ως μπόνους. Η προσφορά αυτή δεν κρίθηκε επαρκής από την Σεντ Ετιέν σε αυτήν την φάση ενώ τον παίκτη θέλουν και άλλες ομάδες. Ο διεθνής αριστεροπόδαρος εξτρέμ έχει φέτος 9 γκολ και 1 ασίστ σε 17 αγώνες με την γαλλική ομάδα.

Ο Νταβιτασβίλι έχει συμβόλαιο με την Σεντ Ετιέν έως το 2028 με οψιόν για έναν ακόμα χρόνο και έχει αγωνιστεί στην Ρωσία και στην Γαλλία, έχοντας περάσει και από την Μπορντό. Στην Σεντ Ετιέν συνολικά έχει 51 αγώνες με 18 γκολ και 9 ασίστ.