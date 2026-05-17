Ο Ολυμπιακός χρωστά αγωνιστικά πολλά στον πολύπειρο Ροντινέϊ, που αποδείχθηκε ο καλύτερος επιθετικός του στα Play Offs. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Από την στιγμή που χάθηκε πρώτα ο στόχος του Κυπέλλου και μετά εκείνος του Πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός είχε το τελευταίο και μίνιμουμ ζητούμενό του. Να βγει 2ος στην Stoiximan Super League 1 για να παίξει στο Champions League, όπου έχει ακόμα την πιθανότητα να βρεθεί στον 3ο προκριματικό γύρο (λόγω της Άστον Βίλα).

Για να προκύψει αυτή η εκδοχή της 2ης θέσης ο Ολυμπιακός χρειάστηκε αυτό το 1-1 από το γκολ του φανταστικού σε αυτά τα Play Offs, Ροντινέϊ και βέβαια το 2-2 στην Λεωφόρο και το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ. Οι Ερυθρόλευκοι πέτυχαν τον ιεραρχικά 2ο στόχο τους μετά το Πρωτάθλημα και ξεκάθαρα αυτό το πλασάρισμα είναι σαφώς καλύτερο από μία 3η θέση.

Εάν δε δούμε συνολικά τα Play Offs με εξαίρεση την κάκιστη εικόνα του 0-1 στο Ολυμπιακός - ΑΕΚ οι Πειραιώτες πάλεψαν σκληρά όλα τα παιχνίδια τους και με βάση την εικόνα των 2 αγώνων με τον ΠΑΟΚ (όπου ήταν ανώτεροι στο πιο μεγάλο μέρος των αναμετρήσεων αυτών) αδικούνται από τα αποτελέσματα αλλά γίνονται και αυτά στο ποδόσφαιρο. Και γίνονται όταν έχεις ένα σύνολο που έχει δύσκολία στο σκοράρισμα όπως αυτό ισχύει ως προς τον Ολυμπιακό.

Ο εξαιρετικός Ροντινέϊ και το πρώτο στίγμα από τον Μεντιλίμπαρ

Εάν υπήρχε ένας Βασιλιάς για τον Ολυμπιακό σε αυτήν την διαδικασία των Play Offs αυτός ήταν ο «Ρόντι». Ο Ροντινέϊ με τα 4 γκολ που έβαλε σε αυτήν την διαδικασία αποδείχθηκε όχι μόνο ο κορυφαίος εξτρέμ του ρόστερ των Πειραιωτών αλλά και ο κορυφαίος στράικερ τους μαζί.

Ένας Ροντινέϊ που δικαίως είχε δεχθεί αρκετή κριτική στο προηγούμενο διάστημα έκανε το καλύτερο δυνατό κλείσιμο σεζόν. Είναι αναμφίβολα ο MVP του Ολυμπιακού σε αυτήν την αγωνιστική διαδικασία και αξίζει τα ανάλογα εύσημα για το πάθος του και το πόσο πολύ πάλεψε για την ερυθρόλευκη φανέλα. Και δεν βρήκε μόνο δίχτυα αλλά έχει βάλει και πολύ ωραία γκολ.

Ο Ολυμπιακός στα Play Offs σταμάτησε να παίρνει και γκολ από τους επιθετικούς του. Πήρε μόνο ένα από τον Ελ Καμπί και ενώ φέτος δεν έχει πάρει έναν επαρκή αριθμό τερμάτων ούτε από τους χαφ ούτε από τους εξτρέμ του.

Αρκεί να δούμε ότι καλύτερος από πλευράς εικόνας ακραίος κυνηγός των Πειραιωτών, ο Ζέλσον, είχε φέτος μόλις 3 γκολ στην πρώτη τη τάξει κατηγορία. Από τους υπόλοιπους παίκτες πλην των 2 φορ από 4 γκολ είχαν οι Τσικίνιο και Ροντινέϊ και μετά από πολύ λίγα έως ελάχιστα πράγματα.

Από εκεί και πέρα ο κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έθεσε με τον τρόπο του το πλαίσιο της νέας χρονιάς. Και το έκανε αυτό αναφέροντας απλά και βασικά πράγματα.

Να κάνει ο Ολυμπιακός μία καλή προετοιμασία αλλά και να δει τι θα αλλάξει και τι ρόστερ θα διαμορφώσει ώστε να είναι πιο ανταγωνιστικός τη νέα αγωνιστική περίοδο. Και μέσα σε αυτά τόνισε πώς περιμένει τον Οργανισμό πολλή δουλειά μέσα στις επόμενες ημέρες.