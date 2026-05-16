Βόλος: Η αποστολή για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ
Την τελευταία του αποστολή για τη φετινή σεζόν απέναντι στον ΟΦΗ ανακοίνωσε ο Βόλος.
Δεκαεφτά ποδοσφαιριστές συμπεριελήφθησαν στην αποστολή του Βόλου για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής των playoffs 5-8 της Super League ΟΦΗ – Βόλος (Κυριακή 17/5, 17.00, Παγκρήτιο).
Αυτοί είναι οι εξής: Μορέιρα, Παπαθανασίου, Κοτούκας, Μύγας, Αμπάντα, Τριανταφύλλου, Λυκουρίνος, Μαρτίνες, Βαϊνόπουλος, Γρόσδης, Κόμπα, Κύρκος, Γκονζάλες, Λεγκίσι, Χουάνπι, Λάμπρου, Ουρτάδο.
@Photo credits: INTIME
