Την τελευταία του αποστολή για τη φετινή σεζόν απέναντι στον ΟΦΗ ανακοίνωσε ο Βόλος.

Δεκαεφτά ποδοσφαιριστές συμπεριελήφθησαν στην αποστολή του Βόλου για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής των playoffs 5-8 της Super League ΟΦΗ – Βόλος (Κυριακή 17/5, 17.00, Παγκρήτιο).

Αυτοί είναι οι εξής: Μορέιρα, Παπαθανασίου, Κοτούκας, Μύγας, Αμπάντα, Τριανταφύλλου, Λυκουρίνος, Μαρτίνες, Βαϊνόπουλος, Γρόσδης, Κόμπα, Κύρκος, Γκονζάλες, Λεγκίσι, Χουάνπι, Λάμπρου, Ουρτάδο.