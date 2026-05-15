Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta δέκα πράγματα για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ του Ολυμπιακού.

Είχαμε την ευκαιρία την Κυριακή να δούμε λίγο παραπάνω τον Αντρέ Λουίς, στο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός. Όχι ότι 22 λεπτά είναι αρκετά, αλλά πήραμε μία μικρή γεύση από τον Βραζιλιάνο.

Θεωρώ ότι δεν μας έκανε σοφότερους αυτή η παρουσία του. Από τη μία μας άρεσε η κινητικότητα και δραστηριότητα που έβγαλε, ότι έδωσε ενέργεια στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Από την άλλη δεν μας άρεσε η έλλειψη ισορροπίας που βγάζει κι ότι δεν έχει ουσία.

Ίσως να έχασε τις εντυπώσεις ο Αντρέ Λουίς, σε εκείνη την στιγμή στο 92’ που μπουκάρει από αριστερά και αντί να γυρίσει την μπάλα προς την καρδιά της περιοχής η, έστω να κάνει μία απειλητική τελική, σούταρε εντελώς άστοχα, στις διαφημιστικές πινακίδες-και δεν είναι η πρώτη φορά που ένα τελείωμα του ήταν κακό, το λες κι επιπόλαιο.

Σε άλλες περιπτώσεις έχανε τα κοντρόλ, αλλά προσπαθούσε να διορθώσει το λάθος του κι ενίοτε το κατάφερνε. Σε άλλες έκανε πάσες που δεν ήταν ασφαλείς η, έχανε την μπάλα. Δεν έβλεπες, δηλαδή, μία θετική παρουσία, σταθερή να το πω καλύτερα. Κι όταν έκανε μία πραγματικά καλή κίνηση ελισσόμενος ανάμεσα σε δύο αντιπάλους, δεν το συνέχισε με καλή πάσα. Θα έλεγα ότι η καλύτερη μπαλιά του ήταν μάλλον ένα διώξιμο, που κατέληξε σε πάσα καλής αντεπίθεσης.

Μου φαίνεται ότι το παιδί αυτό ακόμη είναι έξω από τα νερά του στον Ολυμπιακό. Δεν έχει προσαρμοστεί, δεν μπαίνει πολύ σε συνεργασίες, προσπαθεί περισσότερο μόνος του κι έτσι δεν είναι εύκολο. Προφανώς μία καλή προετοιμασία το καλοκαίρι θα τον βοηθήσει στο κομμάτι του εγκλιματισμού.

Για να είμαι ειλικρινής, από αυτά τα τρία ματς που τον έχουμε δει ως βασικό και τα έξι στα οποία τον έχουμε δει ως αλλαγή, πιο πολύ μας προκύπτουν ερωτηματικά κι ελπίδα, παρά βεβαιότητα για προσφορά. Ελπίζεις, αλλά και αναρωτιέσαι. Σου αρέσουν κάποια πράγματα, ότι είναι ταχυδυναμικός, ότι παίρνει προσπάθειες, ότι είναι ψηλός, αλλά δεν εντυπωσιάζεσαι, για να πεις ναι, αυτός ο παίκτης θα βοηθήσει.

Βλέπεις μία πιθανή προοπτική, αλλά δεν πας ακόμη παρακάτω. Και δεν είναι και πιτσιρικάς, στα 24 προς 25. Πρέπει να δουλέψει παραπάνω για να γίνει πιο πειστικός.

Άσχετο: Πολλοί νομίζουν ότι ξέρουν τι θα κάνει ο Μαρινάκης, αλλά είναι ακριβώς αυτό, νομίζουν…Και δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο νομίζουν…

Η φωτογραφία της ημέρας:

Είναι πιο δουλεμένη εσχάτως η ομάδα στις στατικές φάσεις. Με τον Παναθηναϊκό ο Τσικίνιο, κυρίως, αλλά κι ο Ρόντινεϊ είχαν πέντε πολύ καλές εκτελέσεις κόρνερ και φάουλ, χωρίς όμως ατυχώς να προκύψει κάποιο γκολ, αν και ειδικά η ευκαιρία του Ταρέμι ήταν καθαρή, καθώς βρέθηκε απέναντι από τον Λαφόν, με τη βοήθεια του Γκαρθία, που έβαλε ωραία το σώμα του παρεμποδίζονταν έναν αμυντικό να επέμβει.

Ο Πιρόλα κέρδισε μία κεφαλιά σε στημένη φάση, αλλά ήταν εντελώς ακίνδυνη. Ο έτερος στόπερ, ο Ρέτσος, νομίζω ότι θα μπορούσε να απειλήσει περισσότερο σε μία άλλη στημένη φάση, αλλά για ένα κλικ δεν βρήκε καλά την μπάλα από πολύ πλεονεκτική θέση. Όπως κι αν έχει, πάντως, στο παιχνίδι της Κυριακής πολλά μπορεί να κριθούν από ένα κόρνερ η, ένα φάουλ, καθότι και ξέρουμε γενικά πόσο επικίνδυνη είναι η ΑΕΚ στα «στημένα» και είδαμε και στην Τούμπα πόσο απείλησε.

Όπως είναι κι ο ΠΑΟΚ πολύ επικίνδυνος σε αυτό το κομμάτι, όπως αποδείχθηκε με το γκολ του στην ισοφάριση στο 88’, με τον Μύθου, που πήρε την κεφαλιά από τον Βίντα στην εκτέλεση κόρνερ του Ζίφκοβιτς. Αν και τώρα θα παίξει με τον βασικό, τον Μουκουντί, κι όχι με τον Βίντα η ΑΕΚ…

Και για το τέλος ένα ιμότζι