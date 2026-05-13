ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Τα highlights του ματς (vid)
Στην Τούμπα η ΑΕΚ μπορεί να μην είχε κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον από τη στιγμή που είχε εξασφαλίσει το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της πριν από λίγες ημέρες, όμως έπαιξε καλά κόντρα στον ΠΑΟΚ που είχε το κίνητρο της 2ης θέσης και έφυγε αλώβητη. Η Ένωση προηγήθηκε με τον Λούκα Γιόβιτς όμως ο Ανέστης Μύθου ισοφάρισε σε 1-1 λίγο πριν το φινάλε.
Η ΑΕΚ είχε αρκετές μεγάλες ευκαιρίες, κυρίως αυτές των Βάργκα και Ζίνι που απέκρουσε ο Παβλένκα, ενώ ο Ανγκολέζος είχε και δοκάρι με δυνατό σουτ στο 60ο λεπτό.
Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς προηγήθηκε στο 73ο λεπτό, όταν ο Κουτέσα γύρισε την μπάλα από τα αριστερά, ο Γιόβιτς έκανε ένα κοντρόλ και με άψογο τελείωμα νίκησε τον Παβλένκα για το 0-1.
